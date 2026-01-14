Hoy entregan ayuda económica de Nasry Asfura a vendedores del mercado

Han pasado 16 días desde que el fuego arrasó con 164 puestos de venta dentro y fuera del mercado Medina-Concepción, en el sureste de la capital industrial.
En medio de la tristeza, la desolación y la impotencia, los emprendedores se comienzan a levantarse y muchos comenzaron a levantar las estructuras para sus puestos de venta en las afueras del mercado.
La tragedia generó la visita y compromiso de políticos y autoridades, algunas se concretarán hoy, otras tendrán que esperar y los vendedores esperan que no queden en mera promesa.
La municipalidad presupuestó cuatro millones de lempiras para reparar los puestos que se quemaron dentro del mercado, el inmueble es municipal.
Además, el alcalde Roberto Contreras se comprometió a apoyar a los vendedores estacionarios que perdieron sus puestos y productos en esa tragedia del 29 de diciembre.
De acuerdo al informe del Cuerpo de Bomberos, resultaron afectados 40 locales comerciales del mercado Medina- Concepción, de ellos 19 sufrieron daños parciales y 21 totales.
Según el documento de los apagafuegos se quemaron totalmente 124 puestos informales de vendedores ambulantes que estaban apostados sobre la 6 calle en la 4 y 5 avenidas, así mismo sufrieron daños de grandes proporciones los locales comerciales, bodega e inversiones Shalom, tanicasa Génesis, Lácteos Luisito y Medicina Pront. Según el informe, son un total de 164 puestos, la mayoría fuera del mercado.
Se perdieron productos como; frutas, verduras, abarrotería, mariscos, productos de limpieza, granos básicos, carnicería, medicina natural, diferentes tipos de carnes, pirotecnia, motocicleta eléctrica, un automóvil con placas HEB4791 y otro sin placas.
Pérdidas de puestos y productos
Los bomberos fueron claros, la mayor concentración de fuego ocurrió en los puestos de vendedores ambulantes sobre la 6 calle 4 y 5 avenidas, en esa zona inició el fuego, fuera del mercado, por una presunta manipulación de un artefacto elaborado a base de pólvora.
El empresario Júnior Burbara en representación del presidente electo Nasry Asfura recorrió el lugar para confirmar el número de afectados y conversar sobre la forma en que se brindará el apoyo.
"El presidente realizó un compromiso con los afectados y ya hemos sostenido una reunión con ellos, el dinero se le entregará a través de un banco y de acuerdo al censo de afectados".
Ya en horas de la tarde, de hoy, se entregará si no hay atraso con el banco. Es un millón 600 mil lempiras que serán distribuidos entre 153 afectados, explicó el empresario.
Por su parte, Claudia Pineda, presidenta del Sindicato Nacional de Comerciantes del Sector Informal de Honduras (Sincosih), explicó que sostuvieron una reunión con la comisión de Papi a la Orden y entregaron los listados de afectados.
Fondos serán entregados a través de un banco
"Nos informaron que la entrega se hará de acuerdo a los listados y con el banco, no sabemos cual, estamos a la espera para recibir el apoyo del presidente electo", dijo.
Pineda señaló que en el caso de los afiliados de Sincosih comenzarán a levantar los puestos, con aportes propios pues necesitan vender y poder recuperarse.
La semana anterior el alcalde Roberto Contreras, se reunió con representantes del Sindicato Único de Vendedores Auténticos Nacionales de Honduras (SUVANH), Sindicato Unificado de Mercados de Honduras (SULMERH) y locatarios afectados, con el objetivo de brindar soluciones inmediatas y coordinar acciones de apoyo.
La propuesta municipal del proyecto que ejecutarán en el área afectada del mercado contempla medidas de apoyo tanto para los vendedores del interior como para quienes operaban en las afueras.
Para apoyar a los vendedores del comercio informal que se ubicaban en las afueras del mercado, Contreras indicó que se acordó la entrega de materiales para que puedan construir locales móviles.
“Nosotros no podemos construir ahí, pero ellos pueden hacer construcciones móviles para ubicar a unos 70 vendedores que perdieron su mercadería y se ganaban la vida”, explicó.
Respecto al área afectada del interior del mercado, que comprende cerca de 27 locales, el edil sampedrano manifestó que se asignó un presupuesto de 4 millones de lempiras para que el contratista comience a diseñar esos puestos.
Están a la espera de la ayuda prometida por la presidenta Xiomara Castro, explicaron los vendedores que han sido unos luchadores en medio de la tragedia.