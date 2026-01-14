Hoy entregan ayuda económica de Nasry Asfura a vendedores del mercado

San Pedro Sula, Honduras

Han pasado 16 días desde que el fuego arrasó con 164 puestos de venta dentro y fuera del mercado Medina-Concepción, en el sureste de la capital industrial.

En medio de la tristeza, la desolación y la impotencia, los emprendedores se comienzan a levantarse y muchos comenzaron a levantar las estructuras para sus puestos de venta en las afueras del mercado.

La tragedia generó la visita y compromiso de políticos y autoridades, algunas se concretarán hoy, otras tendrán que esperar y los vendedores esperan que no queden en mera promesa.

La municipalidad presupuestó cuatro millones de lempiras para reparar los puestos que se quemaron dentro del mercado, el inmueble es municipal.

Además, el alcalde Roberto Contreras se comprometió a apoyar a los vendedores estacionarios que perdieron sus puestos y productos en esa tragedia del 29 de diciembre.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

De acuerdo al informe del Cuerpo de Bomberos, resultaron afectados 40 locales comerciales del mercado Medina- Concepción, de ellos 19 sufrieron daños parciales y 21 totales.

Según el documento de los apagafuegos se quemaron totalmente 124 puestos informales de vendedores ambulantes que estaban apostados sobre la 6 calle en la 4 y 5 avenidas, así mismo sufrieron daños de grandes proporciones los locales comerciales, bodega e inversiones Shalom, tanicasa Génesis, Lácteos Luisito y Medicina Pront. Según el informe, son un total de 164 puestos, la mayoría fuera del mercado.

Se perdieron productos como; frutas, verduras, abarrotería, mariscos, productos de limpieza, granos básicos, carnicería, medicina natural, diferentes tipos de carnes, pirotecnia, motocicleta eléctrica, un automóvil con placas HEB4791 y otro sin placas.