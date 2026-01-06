Bomberos revelan origen y causas del incendio en mercado Medina

San Pedro Sula, Honduras

La manipulación de una batería en un puesto de venta de pólvora fuera del mercado Medina-Concepción sería lo que originó el incendio. Lo anterior consta en el informe del Cuerpo de Bomberos que contiene la investigación del incendio, pero hacen la salvedad que esa información fue dada de manera verbal por los locatarios. La batería es un artefacto explosivo cuadrado, también hay en forma de cilindro que al no ser correctamente sostenida arroja chispas sin dirección. Según el documento, los mismos vendedores manifestaron que el incendio habría iniciado por la prueba de baterías de la pólvora, las cuales al ser encendidas tienden a dispersarse si no se colocan en un sitio firme donde puedan volcarse. Los bomberos aclaran que la versión únicamente fue expresada de manera verbal y no se cuenta con pruebas ni declaraciones por escrito que la respalden. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Un verdadero infierno se vivió en el barrio Medina la tarde-noche del 30 de diciembre, cuando el fuego arrasó con más de un centenar de puestos, dejando en la calle a emprendedores sampedranos. Los bomberos comenzaron la investigación y el informe fue entregado ayer a las autoridades. Para los bomberos la causa del incendio es indeterminada, después de realizar el procedimiento de investigación de incendios no se logró determinar de manera fehaciente la causa del incendio por la explosión y la destrucción por la cantidad de pólvora almacenada. Pero, dejan claro que el área de origen del incendio fue en los puestos estacionarios sobre la 6 calle, donde se encontraba almacenamiento de pólvora y fue donde se reportó el daño mayor. De acuerdo al informe del Cuerpo de Bomberos, los daños estructurales se concentran en los locales comerciales del mercado Medina- Concepción, resultando afectados 40 puestos, de ellos 19 sufrieron daños parciales y 21 daños totales. Además, se quemaron totalmente 124 puestos informales de vendedores ambulantes que estaban apostados sobre la 6 calle en la 4 y 5 avenidas, así mismo sufrieron daños de grandes proporciones los locales comerciales, bodega e inversiones Shalom, tanicasa Génesis, Lácteos Luisito y Medicina Pront. Según el informe son un total de 164 puestos la mayoría fuera del mercado.

Pérdidas materiales

Las pérdidas, según el informe bomberil, fueron productos varios como ser: frutas, verduras, abarrotería, mariscos, productos de limpieza, granos básicos, carnicería, medicina natural, diferentes tipos de carnes, pirotecnia, motocicleta eléctrica, un automóvil con placas HEB4791 y otro sin placas. “Al momento de la investigación del incendio se pudo observar que el fuego tuvo una mayor concentración en los puestos de vendedores ambulantes sobre la 6 calle 4 y 5 avenidas y se desarrolló por métodos de transferencia de calor como ser conducción y radiación propagándose hacia los demás puestos estacionarios encontrando suficiente material combustible para expandirse como madera, plástico, cartón y almacenamiento de pólvora", dice el informe. Los bomberos descartan en su informe un corto circuito en las líneas del sistema eléctrico. Y si confirman el almacenamiento de grandes cantidades de pólvora negra fabricada en juegos pirotécnicos, entre ellos morteros de alto poder, tumba, casas y luces artificiales.