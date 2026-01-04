Reconstruirán 75 locales quemados dentro del mercado Medina

San Pedro Sula, Honduras

La municipalidad reconstruirá totalmente los 75 locales quemados dentro del mercado Medina-Concepción, una decisión tomada tras la inspección realizada. San Pedro Sula cuenta con cinco mercados municipales: Guamilito, Cofradía, Central, Fesitranh y el Medina-Concepción, casi todos han sufrido incendios y han sido levantados. En el caso de Medina Concepción, la situación es la siguiente: el fuego arrasó con puestos dentro del mercado, propiedades privadas y puestos estacionarios en los alrededores.

Claudia Pineda, presidenta del Sindicato Nacional de Comerciantes del Sector Informal de Honduras (Sincosih), dice que de su asociación fueron afectados 57 afiliados; 86 del Sindicato Único de Vendedores Auténticos Nacionales de Honduras (SUVANH) todos estos ubicados en las calles y avenidas cercanas al mercado. A ello se suma los propietarios de bodegas y sitios privados que también fueron dañados por el fuego porque también resultaron afectadas los inquilinos de una cuartería. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. A la municipalidad, la Ley le permite reparar por completo los locales dentro del mercado municipal y apoyar al resto de distinta manera como con capital semilla y facilitarle las labores de reconstrucción, por lo que la ayuda será diferente a la de los locatarios dentro del mercado. Las personas que tenían los puestos dentro del mercado realizaban pagos a la administración, informaron.

Los afectados piden celeridad para levantarse y el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, aseguró que se reconstruirán los locales del ala sur del mercado que fueron afectados por el siniestro ocurrido la noche del pasado lunes.

Ahora que ya está limpia el área afectada, procederemos a los trabajos de reconstrucción de los locales para que los vendedores puedan retomar sus espacios y restablecer sus negocios, dijo Contreras. Anunció que mañana, lunes, se comenzará a demoler los locales daña dos y se construirá un galpón de dos pisos y así los vendedores puedan contar con un espacio para sus ventas temporalmente. Se desplegó un amplio operativo municipal que contó con la participación de más de 560 empleados municipales y que hoy continuaron trabajando, dejando el área limpia y lavada.