Tabla de posiciones de LaLiga tras la victoria del Barcelona; Real Madrid cede terreno

Barcelona volvió a mostrar su mejor versión en el terreno de juego, recuperando sensaciones y sumando una victoria tras una semana complicada. Los dirigidos por Hansi Flick impusieron su juego y demostraron que están listos para volver a pisar el acelerador en LaLiga.
En esta jornada 25, el equipo culé no tuvo mayores complicaciones y venció al Levante con un marcador contundente de 3-0. El equipo visitante contó con la ausencia del hondureño Kervin Arriaga , quien no pudo estar presente debido a una expulsión en el partido anterior.
Con este triunfo, el Barcelona se coloca nuevamente en la primera posición de la tabla de LaLiga, sumando 61 puntos, uno más que su clásico rival, el Real Madrid. Esta victoria devuelve al club catalán al liderato tras haberlo perdido en la jornada pasada.
Cabe destacar que el Real Madrid también dejó escapar puntos en esta fecha al caer ante Osasuna por 2-1, lo que permitió que el Barcelona retomara la punta. Los dirigidos por Arbeloa deben ahora remar contra la corriente si quieren recuperar la primera plaza, actualmente ocupando el segundo lugar.
Por su parte, Villarreal mantiene la tercera posición con 48 unidades y tiene la oportunidad de acortar distancias con los líderes, ya que en esta jornada se enfrenta al Valencia en un partido clave.
El Atlético de Madrid ocupa la cuarta posición, también con 48 puntos, tras conseguir un triunfo ante el Espanyol. Por otro lado, el Real Betis se mantiene en el quinto lugar con 42 puntos después de empatar 1-1 ante el Rayo Vallecano.
Finalmente, el Espanyol conserva la sexta y última plaza de acceso a competiciones europeas con 35 unidades.