Tabla de posiciones de LaLiga tras la victoria del Barcelona; Real Madrid cede terreno

Barcelona volvió a mostrar su mejor versión en el terreno de juego, recuperando sensaciones y sumando una victoria tras una semana complicada. Los dirigidos por Hansi Flick impusieron su juego y demostraron que están listos para volver a pisar el acelerador en LaLiga.

En esta jornada 25, el equipo culé no tuvo mayores complicaciones y venció al Levante con un marcador contundente de 3-0. El equipo visitante contó con la ausencia del hondureño Kervin Arriaga , quien no pudo estar presente debido a una expulsión en el partido anterior.

Con este triunfo, el Barcelona se coloca nuevamente en la primera posición de la tabla de LaLiga, sumando 61 puntos, uno más que su clásico rival, el Real Madrid. Esta victoria devuelve al club catalán al liderato tras haberlo perdido en la jornada pasada.