Asesinan a mecánico en Tocoa; acababa de llegar de Estados Unidos

Samuel Álvarez, de 33 años, fue ultimado a tiros en su vivienda en Tocoa, Colón. Había regresado recientemente de Estados Unidos.

Un hombre fue ultimado a tiros la noche del sábado en el barrio Las Flores, en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón. El hecho violento ocurrió en el interior de su vivienda.

 Foto: redes sociales
La víctima fue identificada como Samuel Álvarez, de aproximadamente 33 años. Se dedicaba al oficio de la mecánica, según información preliminar.
De acuerdo con los primeros reportes, Álvarez se encontraba en las afueras de su casa cuando fue atacado a disparos por sujetos desconocidos.
En un intento por ponerse a salvo, ingresó a su casa. Sin embargo, murió debido a la gravedad de las heridas.
Familiares y personas cercanas indicaron que el mecánico había regresado recientemente de Estados Unidos.
La noticia causó consternación entre vecinos y conocidos en la comunidad, quienes lamentaron lo ocurrido.
“No lo puedo creer, Samuel. Mis condolencias para tu mamá”, expresó una persona cercana que lo conocía desde la niñez, a través de redes sociales.
Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar para acordonar la escena.
Posteriormente, personal forense realizó el levantamiento cadavérico conforme al procedimiento legal.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas ni el móvil del crimen, mientras continúan las investigaciones.
