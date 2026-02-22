Horóscopo de hoy, 22 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal

Junto a tu pareja puedes pasar ratos inolvidables este domingo.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los pequeños de la familia recurrirán a ti para la más variada suerte de actividades, en especial las que se desarrollen al aire libre, no hagas pereza, porque te vendrá muy bien quemar unas calorías extra.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Día idóneo apropiado para excursiones en el campo y actividades deportivas, preferentemente en grupo. Si no tienes pareja, ésta será una buena manera de conocer gente interesante. En cualquier caso, el aire libre y la naturaleza te ayudarán a sentirte mejor.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Podrías llevarte alguna decepción por tu tendencia a confiar en casi todo el mundo, a pesar de no tener un conocimiento prolongado de las personas. Si te dejas llevar por idealismos sobre la gente te harán daño con facilidad.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tendrás noticias de alguien de tu entorno personal a quien echabas de menos más de lo que pensabas. En lo profesional, van a surgir muchas novedades que te pondrán nervioso y ante las que tienes que aprender a reaccionar con más naturalidad y confianza.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tienes ganas de vida hogareña y de bienestar en pareja. Te sentirás muy recompensado y acompañado, ya que el deseo será mutuo. Vendrán gastos imprevistos y deberás frenar tus deseos de comprar determinadas cosas.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Encontrarás ahora el momento para iniciar una puesta a punto de tu organismo, gracias al deporte con amigos o la familia, te picará el gusanillo y puede que acabes corriendo maratones... .
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Necesitarás hoy ser un poco egoísta, entregarte por completo a tus actividades de ocio y a tus intereses más particulares, después de un tiempo entregando tu tiempo y tus esfuerzos a los demás. El contacto con el aire libre te hará mucho bien.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Puede que haya llegado la hora de cambiar de imagen, porque si cambias de estilo en la vestimenta, posiblemente te apetezca también un nuevo peinado o algo similar. Anímate, darás la campanada.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tendrás el tiempo necesario para incrementar tu incipiente gusto por la lectura, en los libros encontrarás de nuevo la pasión por la aventura y la reflexión que necesitas para tu desarrollo personal. Si tienes hijos, no le puedes dar mejor ejemplo.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). El amor lo es todo en tu vida hoy, y vas a querer demostrárselo a tu pareja a cada minuto del día. Comprarás unas flores bonitas y adornarás la casa para crear un clima romántico y especial. Serás correspondido, sobre todo durante la noche.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). No podrás conseguir la tranquilidad y comodidad que buscabas en un día como hoy, porque las cosas se complicarán con algún pequeño disgusto con los más pequeños o más mayores de la casa. Nada grave, pero sí suficiente para replantearte ciertos hábitos.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). La agilidad física y mental será importante para alcanzar la meta en la carrera que te has dispuesto correr hoy. Tendrás obstáculos de cierta envergadura, pero los salvarás sin dificultades.