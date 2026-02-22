Arbeloa lo pierde otra vez: se vuelve a lesionar y revelan tiempo de baja

Madrid, España.

Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, estará fuera de los terrenos de juego un periodo estimado cercano a los dos meses tras sufrir una “lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha”.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Ceballos por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha”, informó el Real Madrid en su página web.

Lesión que, según pudo saber EFE de fuentes del club, le mantendrá de baja un periodo cercano a los dos meses. Un Ceballos que cayó lesionado tras disputar los instantes finales del partido del sábado ante Osasuna, en el que fue protagonista, de forma negativa.