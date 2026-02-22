Lluvias y aire frío afectarán a Honduras este domingo 22 de febrero

Honduras registrará este domingo 22 de febrero condiciones mayormente cálidas en el territorio nacional, aunque con una tendencia al descenso de las temperaturas en el transcurso del día, según el pronóstico oficial.
Durante la tarde y la noche se espera cielo poco nublado, mientras que el viento cambiará al noreste, transportando humedad desde el mar Caribe. Esta condición generará lluvias débiles y dispersas, así como chubascos aislados, principalmente en las regiones montañosas del noroccidente y norte del país.
Ante el ingreso de una masa de aire frío, el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), declaró alerta verde en seis departamentos.
Se mantienen las condiciones cálidas en el territorio nacional, aunque con tendencia al descenso de la temperatura ambiente, cielo poco nublado por la tarde y noche, el viento se tornará del noreste transportando humedad proveniente del Caribe produciendo lluvias débiles y... pic.twitter.com/tY3pADEw04— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) February 22, 2026
La medida preventiva abarca Cortés, Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Santa Bárbara y Yoro, y tendrá una vigencia de 48 horas a partir de las 6:00 de la mañana del lunes 23 de febrero, informó la institución.
De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la masa de aire frío estará acompañada de vientos frescos del norte, incremento de la nubosidad y lluvias intermitentes de moderadas a fuertes, principalmente en las regiones del norte y noroccidente del territorio nacional.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles cambios en las condiciones climáticas.