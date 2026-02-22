Lluvias y aire frío afectarán a Honduras este domingo 22 de febrero

Cortés, Honduras.

Honduras registrará este domingo 22 de febrero condiciones mayormente cálidas en el territorio nacional, aunque con una tendencia al descenso de las temperaturas en el transcurso del día, según el pronóstico oficial.

Durante la tarde y la noche se espera cielo poco nublado, mientras que el viento cambiará al noreste, transportando humedad desde el mar Caribe. Esta condición generará lluvias débiles y dispersas, así como chubascos aislados, principalmente en las regiones montañosas del noroccidente y norte del país.

Ante el ingreso de una masa de aire frío, el Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), declaró alerta verde en seis departamentos.