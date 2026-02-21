  1. Inicio
Caen con lujosos vehículos sin papeles en operativo sorpresa en Puerto Cortés

Durante la operación se decomisó una camioneta marca Kia, color negro, y un vehículo tipo turismo marca BMW, color blanco, los cuales fueron asegurados como parte de la evidencia.

Caen con lujosos vehículos sin papeles en operativo sorpresa en Puerto Cortés

Momentos de la captura de los dos implicados en el supuesto contrabando de vehículos.

 Foto: Cortesía
Puerto Cortés, Honduras

Dos hombres fueron detenidos este sábado por suponerlos responsables del delito de contrabando en el municipio de Puerto Cortés, durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional en un punto de control fronterizo.

La acción se desarrolló cuando agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) requirieron a dos hombres de 28 años de edad sobre el eje carretero CA-13.

El procedimiento tuvo lugar a la altura de la aldea Tulían Río, donde los funcionarios policiales observaron dos vehículos que circulaban con procedencia de Guatemala. Ante esta situación, procedieron a realizar la inspección correspondiente conforme a lo establecido en la ley.

Al solicitar la documentación de los automotores, los ciudadanos no presentaron papelería completa ni constancia que acreditara el ingreso legal de los vehículos al territorio nacional, lo que levantó sospechas sobre la posible comisión del delito de contrabando.

Durante la operación se decomisó una camioneta marca Kia, color negro, y un vehículo tipo turismo marca BMW, color blanco, los cuales fueron asegurados como parte de la evidencia.

Tras el requerimiento, se coordinó con la Fiscalía Especial contra Delitos Tributarios y Conexos, ordenándose el traslado de los sospechosos junto con los automotores a las oficinas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en Puerto Cortés, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para el proceso legal correspondiente.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
