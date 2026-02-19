  1. Inicio
  2. · Sucesos

Policía retiene cargamento de droga que iba oculto en compartimiento falso de carro

Las autoridades procedieron al aseguramiento del vehículo y al decomiso de la supuesta sustancia ilícita

Policía retiene cargamento de droga que iba oculto en compartimiento falso de carro

Momentos del requerimientos de la sustancia ilícita en Choluteca.
Choluteca, Honduras

La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y el equipo especializado de Fronteras asestaron un nuevo golpe al narcotráfico, tras el decomiso de varios paquetes de supuesto clorhidrato de cocaína.

La droga era transportada en un compartimiento falso (doble fondo) oculto dentro de un vehículo tipo pick-up, el cual fue inspeccionado durante un operativo de rutina en la zona.

Capturan a hombre que intentó matar a su vecina en la Rivera Hernández

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron al aseguramiento del vehículo y al decomiso de la supuesta sustancia ilícita, que será remitida a los laboratorios correspondientes para su análisis y confirmación oficial.

Asimismo, se desarrollan las investigaciones pertinentes para determinar responsabilidades y posibles vínculos con estructuras delictivas.


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias