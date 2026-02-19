Policía retiene cargamento de droga que iba oculto en compartimiento falso de carro

Choluteca, Honduras

La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y el equipo especializado de Fronteras asestaron un nuevo golpe al narcotráfico, tras el decomiso de varios paquetes de supuesto clorhidrato de cocaína.

La droga era transportada en un compartimiento falso (doble fondo) oculto dentro de un vehículo tipo pick-up, el cual fue inspeccionado durante un operativo de rutina en la zona.