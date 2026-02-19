Policía retiene cargamento de droga que iba oculto en compartimiento falso de carro

La Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA) y el equipo especializado de Fronteras asestaron un nuevo golpe al narcotráfico, tras el decomiso de varios paquetes de supuesto clorhidrato de cocaína.
La droga era transportada en un compartimiento falso (doble fondo) oculto dentro de un vehículo tipo pick-up, el cual fue inspeccionado durante un operativo de rutina en la zona.
Tras el hallazgo, las autoridades procedieron al aseguramiento del vehículo y al decomiso de la supuesta sustancia ilícita, que será remitida a los laboratorios correspondientes para su análisis y confirmación oficial.
Asimismo, se desarrollan las investigaciones pertinentes para determinar responsabilidades y posibles vínculos con estructuras delictivas.