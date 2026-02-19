Capturan a hombre que intentó matar a su vecina en la Rivera Hernández

Tegucigalpa, Honduras

El sospechoso fue identificado como Henry Enrrique Madrid Portillo, de 44 años de edad, originario de Santa Rosa de Copán y residente en la misma colonia donde ocurrió el hecho, fue capturado minutos después de que se alertara a las autoridades sobre el ataque.

La Policía Nacional de Honduras logró la detención en flagrancia de un sujeto que presuntamente intentó quitarle la vida a su vecina en la colonia Felipe Zelaya, sector Rivera Hernández.

De acuerdo con el informe policial, tras recibir la llamada de auxilio, los agentes se trasladaron de inmediato al lugar, donde lograron neutralizar y arrestar al individuo.

Según el testimonio de un testigo protegido, el ahora detenido habría atacado a la víctima con un arma blanca tipo machete, causándole heridas en distintas partes del cuerpo. La mujer fue trasladada de manera inmediata a un centro asistencial para recibir atención médica.

Al momento de la captura, se le decomisó al sospechoso el arma blanca supuestamente utilizada en el hecho.

El detenido fue remitido a la Primera Estación Policial para el trámite administrativo correspondiente y posteriormente será puesto a la orden del Ministerio Público, por suponerlo responsable del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa.