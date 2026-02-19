Capturan a hombre que intentó matar a su vecina en la Rivera Hernández

La Policía Nacional de Honduras logró la detención en flagrancia de un sujeto que presuntamente intentó quitarle la vida a su vecina en la colonia Felipe Zelaya, sector Rivera Hernández.
El sospechoso fue identificado como Henry Enrrique Madrid Portillo, de 44 años de edad, originario de Santa Rosa de Copán y residente en la misma colonia donde ocurrió el hecho, fue capturado minutos después de que se alertara a las autoridades sobre el ataque.
De acuerdo con el informe policial, tras recibir la llamada de auxilio, los agentes se trasladaron de inmediato al lugar, donde lograron neutralizar y arrestar al individuo.
Según el testimonio de un testigo protegido, el ahora detenido habría atacado a la víctima con un arma blanca tipo machete, causándole heridas en distintas partes del cuerpo. La mujer fue trasladada de manera inmediata a un centro asistencial para recibir atención médica.
Al momento de la captura, se le decomisó al sospechoso el arma blanca supuestamente utilizada en el hecho.
El detenido fue remitido a la Primera Estación Policial para el trámite administrativo correspondiente y posteriormente será puesto a la orden del Ministerio Público, por suponerlo responsable del delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa.