A juicio comerciante acusada de estrangular a estadounidense en el hotel Sula

San Pedro Sula, Honduras

Este martes 17 de febrero de 2026 se desarrolló la audiencia de proposición de pruebas y el tribunal de sentencia que conoce el caso programó el inicio del juicio para el 25 de mayo.

La comerciante Iris Zulema Santos Bustillo será llevada a juicio oral y público por el asesinato del ciudadano estadounidense Wilmer Ovelin Zúñiga Guerra, a quien conoció a través de la red social Facebook.

Wilmer Ovelin Zúñiga Guerra, hondureño y ciudadano estadounidense por naturalización, fue hallado estrangulado en una habitación del desaparecido Gran Hotel Sula de San Pedro Sula, el 10 de marzo de 2018.

Según la relación de hechos que consta en el expediente del proceso penal que enfrenta la comerciante, Wilmer Ovelin se hospedó en la habitación 703 del hotel el 9 de marzo de 2018 y registró también a Iris Zulema Santos Bustillo, ya que ella se quedaría en la misma habitación.

A eso de las 7:40 pm, Wilmer Ovelin bajó de su habitación al bar del hotel y, mientras permanecía en el local, le comentó al bartender que estaba esperando a una mujer.

En ese momento, el bartender se dirigió a la recepción, donde una mujer preguntaba por una persona con las mismas características de Wilmer Ovelin, y le indicó que se encontraba en el bar.

Al ingresar al bar, la mujer manifestó que era la persona que estaba buscando y ambos permanecieron departiendo hasta las 11:00 pm.

Posteriormente, Wilmer Ovelin Zúñiga le solicitó al bartender que le proporcionara hielo y una botella para llevar, por lo que la pareja se retiró a la habitación.

En horas de la mañana del 10 de marzo, la mujer salió de la habitación y se dirigió a la recepción, donde dejó una nota manuscrita dirigida a Wilmer Ovelin, en la que escribió que regresaría en la tarde. Luego abandonó el hotel a eso de las 9:50 am.

El personal del hotel, al notar que el huésped Wilmer Ovelin Zúñiga no había salido y que era avanzada la hora, decidió ingresar a la habitación, donde lo encontró muerto sobre la cama.