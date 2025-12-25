Ultiman en hotel de SPS a hondureño que llegó deportado 24 horas antes

San Pedro Sula, Honduras.

Darwin Yassir Urbina Meza, un joven originario del caserío El Coyolar número 1, en Yoro, fue ultimado dentro de un hotel en San Pedro Sula, menos de 24 horas después de haber sido deportado desde Estados Unidos, sin siquiera haber podido reunirse con su familia. Con tan solo horas de haber regresado a su país, el joven no logró llegar a reencontrarse con su madre ni sus hermanos, quienes esperaban su llegada tras 13 años de separación, según lo informado por sus parientes.

La información preliminar detalló que el cuerpo de Darwin presentaba heridas producidas con un puñal. Autoridades policiales aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el crimen, y tanto los responsables como el móvil permanecen desconocidos. "Lamentable, 13 años trabajados y no volvió a ver a mamá y sus hermanos", relató Lesther Ramos, amigo de Darwin.