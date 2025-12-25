  1. Inicio
Ultiman en hotel de SPS a hondureño que llegó deportado 24 horas antes

Con tan solo horas de haber regresado a su país, Darwin Yassir no logró reencontrarse con su madre ni sus hermanos, quienes esperaban su llegada tras 13 años de separación, según lo informado por sus parientes

Fotografía en vida de Darwin Yassir Urbina Meza.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
San Pedro Sula, Honduras.

Darwin Yassir Urbina Meza, un joven originario del caserío El Coyolar número 1, en Yoro, fue ultimado dentro de un hotel en San Pedro Sula, menos de 24 horas después de haber sido deportado desde Estados Unidos, sin siquiera haber podido reunirse con su familia.

Con tan solo horas de haber regresado a su país, el joven no logró llegar a reencontrarse con su madre ni sus hermanos, quienes esperaban su llegada tras 13 años de separación, según lo informado por sus parientes.

La información preliminar detalló que el cuerpo de Darwin presentaba heridas producidas con un puñal. Autoridades policiales aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el crimen, y tanto los responsables como el móvil permanecen desconocidos.

"Lamentable, 13 años trabajados y no volvió a ver a mamá y sus hermanos", relató Lesther Ramos, amigo de Darwin.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Forense de San Pedro Sula para la realización de la autopsia correspondiente.

Familiares y conocidos del joven expresaron su consternación ante el hecho y señalaron la urgencia de que las autoridades esclarezcan lo sucedido para dar con los responsables de este asesinato.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

