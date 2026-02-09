Joven hondureño muere tras golpiza en EEUU; familia solicita ayuda para repatriarlo

Florida, Estados Unidos.

Un hondureño originario de El Rosario, Comayagua, falleció en Estados Unidos luego de recibir una brutal golpiza que le provocó muerte cerebral, confirmaron con lamento sus familiares, quienes ahora claman por apoyo para poder repatriar su cuerpo y darle sepultura en Honduras. La víctima fue identificada como Milton Misael Salinas López, quien había migrado al extranjero en busca de mejores oportunidades de vida. De acuerdo con el relato de su familia, el joven fue agredido violentamente el domingo 18 de enero, quedando en estado crítico.

Tras varios días internado y conectado a soporte vital, los médicos informaron que Salinas López había sido diagnosticado con muerte cerebral, una condición irreversible que obligó a tomar la difícil decisión de retirarlo de las máquinas que lo mantenían con vida. Según el testimonio de su madre, fue el miércoles a las 4:45 de la tarde cuando el personal médico le notificó oficialmente el diagnóstico. Finalmente, el joven fue desconectado de los equipos médicos, confirmándose su fallecimiento.

La noticia provocó impacto y profundo dolor a la familia Salinas López, que enfrenta no solo la pérdida irreparable de su hijo, sino también las dificultades económicas que implica el proceso de repatriación del cuerpo desde Estados Unidos hacia Honduras. Ante esta situación, los padres del joven han realizado un llamado público a la solidaridad, con la esperanza de reunir los recursos necesarios para velar y sepultar a Milton Misael en su tierra natal, rodeado de sus seres queridos. "Perder a un hijo es lo más difícil de enfrentar", expresó Reyna Centeno Centeno, familiar de la víctima, quien pidió respeto y empatía ante el dolor que atraviesa la familia. "Sean más humanos y no critiquen; solo quien tiene hijos entiende este sufrimiento", manifestó. Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del ataque ni sobre posibles responsables, mientras las autoridades estadounidenses continúan con las investigaciones correspondientes.

Familia clama ayuda

Don Félix Salinas informó a LA PRENSA que los policías que llevaban el caso de su hijo “estuvieron con él hasta su último aliento”. Con profundo dolor, aseguró que su mayor deseo es poder tener a Misael de regreso en casa.