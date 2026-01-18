Hondureño muere atropellado por un tren en Estados Unidos

Choluteca, Honduras.

La víctima fue identificada como Leymis Marcelino Zamora Villalta , de 34 años de edad, quien falleció luego de ser arrollado por un tren de la empresa Amtrak en la ciudad de Richmond, California , según confirmaron familiares.

Un joven originario de la aldea Monjarás, Choluteca, perdió la vida de manera trágica tras ser atropellado por un tren en los Estados Unidos, hecho que ha causado consternación entre familiares y pobladores de su comunidad de origen.

Tras conocerse la noticia, amigos y seres queridos expresaron su pesar por la muerte del joven, quien había emigrado en busca de mejores oportunidades.

Se informó que los trámites para la repatriación del cuerpo ya están en proceso y que en los próximos días sus restos serán trasladados a Honduras, donde recibirá cristiana sepultura en la aldea de Monjarás.

El fallecimiento de Leymis Marcelino Zamora Villalta enluta a una familia hondureña y se suma a los casos de compatriotas que pierden la vida fuera del país, dejando dolor y luto en sus comunidades de origen.