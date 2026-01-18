Guatemala descarta negociar con pandilleros que retienen a 46 guardias en 3 cárceles

Guatemala, Guatemala.

El Gobierno de Guatemala afirmó que "no pactará" con los líderes del Barrio 18 que protagonizan motines simultáneos en tres cárceles del país, donde mantienen retenidos a 46 empleados del Sistema Penitenciario como medida de presión para recuperar sus privilegios.

Los disturbios se registran en la prisión de máxima seguridad Renovación I, en el departamento (provincia) de Escuintla (sur), así como en Fraijanes II y el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, en la periferia de la capital.

En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, atribuyó la revuelta a una reacción orquestada del crimen organizado ante las recientes requisas que buscan retomar el control estatal, desmantelar "call centers" de extorsión y frenar el ingreso de ilícitos.

"Este gobierno no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresar privilegios con el objeto de que depongan sus acciones", declaró Villeda, descartando cualquier diálogo que implique devolver beneficios a los reclusos.Según la información oficial, las exigencias provienen de Aldo López Ochoa, alias Lodo, líder del Barrio 18, quien demandaba su traslado y comodidades como aire acondicionado, ingreso de comida de restaurantes y una cama King Size en su celda.