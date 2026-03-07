Capo hondureño es condenado en EEUU por traficar desde Colombia y México

Miami, Estados Unidos.

Un juez federal estadounidense condenó este viernes a 17 años y seis meses de prisión al hondureño Rosbin Leonardo Duarte Elvir por liderar un grupo criminal que traficaba cocaína desde Cali y la isla de San Andrés, en Colombia, y la pasaba por Centroamérica y México hasta llevarla a EE.UU. La sentencia por conspiración para importar cocaína en Estados Unidos, en una corte del Distrito Medio de Florida, también implica el decomiso de 5 millones de dólares, indicó un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ).

Organización transnacional

El hondureño lideraba una organización criminal trasnacional (TCO, en inglés) que escondía cocaína en cajas de fruta desde el aeropuerto de Cali a la isla de San Andrés en Colombia, según las autoridades estadounidenses. "Con la asistencia de no menos de 20 policías colombianos corruptos, los conspiradores exportaban la cocaína fuera del aeropuerto de la isla de San Andrés, y entonces llevaban de contrabando la cocaína por bote a Nicaragua u Honduras, después a México y Estados Unidos por tierra", indicó el DOJ. Con este método, el sentenciado y sus cómplices traficaron "miles de kilogramos de cocaína de Colombia a Estados Unidos" hasta que, en mayo de 2024, policías colombianos confiscaron 540 kilogramos de cocaína del grupo criminal en el aeropuerto de Cali.