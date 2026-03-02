Cae Martín Flores, ligado al tráfico de drogas a gran escala en Atlántida

La Ceiba, Atlántida

En una serie de allanamientos ejecutados ayer lunes, autoridades antidrogas asestaron un nuevo golpe a estructuras del narcotráfico que operan en el litoral atlántico. La operación dejó como resultado la captura de Martín Mauricio Flores Vallecillo, señalado por su presunta vinculación con redes de tráfico de drogas a gran escala. Las acciones fueron ejecutadas por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, con el apoyo de la Dirección de Información Estratégica C2, la Policía Militar, la Fuerza de Tarea Atlántica y la Fuerza Naval de La Ceiba. Los operativos se concentraron de forma simultánea en puntos estratégicos, como la colonia El Toronjal y la residencial Turín, donde se hizo efectiva la captura de Flores Vallecillo. También se realizaron diligencias en la aldea Granadita y en la residencial Palma Real, en el municipio de Jutiapa.

“Es uno de los principales investigados y, una vez que concluya este allanamiento, será trasladado a Tegucigalpa. Además, se han identificado a otras personas que se dedican a la recepción, custodia y logística para el traslado de grandes cargamentos de cocaína que vienen desde Suramérica”, dijo Jorge Galindo, portavoz de la Atic.

Origen de los allanamientos

Galindo también manifestó que en los allanamientos se incautaron varias armas de fuego. Asimismo, indicó que “las investigaciones continuarán ya que hay dos órdenes de captura más por este mismo caso”. Según informes oficiales, esta línea de investigación se desprende del decomiso de 2,835 kilos de cocaína realizado el pasado 21 de abril de 2024. En esa ocasión, la Sección Antidrogas interceptó en alta mar, específicamente en el sector de Tasbarraya, departamento de Gracias a Dios, una lancha tipo “go fast” de nombre “Ismael”. El seguimiento técnico y financiero a los responsables de ese cargamento permitió a las autoridades identificar a Flores Vallecillo como una pieza clave dentro de la logística de transporte de sustancias ilícitas desde la zona de La Mosquitia hacia el resto del país.