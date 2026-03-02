UPNFM doblega al Génesis PN y logra valioso triunfo en cierre de jornada

Choluteca, Honduras.

Génesis respondió pasado el primer cuarto de hora con una acción que heló a la zaga visitante. Al 28’, Juan Pérez desbordó y envió un centro preciso al área; Ángel Tejeda se elevó sin marca, pero su cabezazo se fue por encima del arco defendido por Alex Güity, desperdiciando la más clara para los locales en el primer tiempo.

Desde el arranque, el conjunto universitario mostró mayor determinación. Apenas al minuto 9, un largo saque de banda de Onofre cayó en los pies de Kilmar Peña, quien se preparaba para fusilar, pero Jonathan Paz apareció a tiempo para cortar el peligro y evitar la apertura del marcador.

Lobos UPNFM sacó carácter en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz y firmó un sólido triunfo 0-2 ante Génesis PN, en el cierre de la jornada 9 del Clausura de la Liga Nacional.

Lobos insistía por las bandas. Al 13’, en otra jugada de balón detenido, la pelota cayó al segundo poste y nuevamente Peña no logró conectar con dirección de gol, dejando escapar una oportunidad inmejorable frente a Dayan Rodríguez.

Cuando el descanso parecía llegar con empate, los universitarios golpearon en el momento justo. Al 44’, Jonathan Núñez inició un contragolpe y la jugada terminó con un balón recuperado por la defensa visitante que tomó mal parada a la zaga de Génesis. Kilmar Peña quedó habilitado dentro del área y definió de derecha, cruzado al costado izquierdo, para firmar el 0-1 antes del silbatazo del medio tiempo.

En el complemento, UPNFM no bajó el ritmo. Apenas comenzando la segunda mitad, Núñez filtró un pase largo para Eliu López, quien quedó mano a mano con Dayan Rodríguez, pero el guardameta ganó el duelo y evitó el segundo tanto.

Sin embargo, la presión universitaria encontró premio al minuto 57. Desde la banda, Jonathan Núñez envió un centro potente y preciso que encontró a Jairo Róchez, quien con un certero cabezazo mandó la pelota al fondo de la red para ampliar la ventaja y prácticamente sentenciar el encuentro.

Génesis intentó reaccionar, pero careció de claridad en los metros finales ante un rival ordenado y efectivo. Con el pitazo final, Lobos celebró tres puntos vitales que lo impulsan a 10 unidades en la tabla, mientras que Génesis permanece con 6 puntos y sigue comprometido en la parte baja.