MP ejecuta allanamientos contra red de narcotráfico internacional en la zona norte

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) ejecutaron este lunes una serie de operativos simultáneos en los departamentos de Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía, como parte de una investigación dirigida contra una estructura vinculada al tráfico internacional de drogas.