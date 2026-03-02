MP ejecuta allanamientos contra red de narcotráfico internacional en la zona norte

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) ejecutaron este lunes una serie de operativos simultáneos en los departamentos de Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía, como parte de una investigación dirigida contra una estructura vinculada al tráfico internacional de drogas.
En total, las autoridades realizaron ocho allanamientos de morada y tres inspecciones, con el objetivo de recabar indicios y fortalecer el expediente investigativo contra los presuntos integrantes de la organización.
Las diligencias se derivan de una investigación que tomó impulso tras la incautación de 2,835 kilos de cocaína el 21 de abril de 2024. El cargamento fue interceptado en altamar, en el sector conocido como Tasbarraya, en el departamento de Gracias a Dios.
La droga era transportada en una embarcación tipo “go fast” registrada con el nombre “Ismael”. La operación fue coordinada entre Fescco, la Atic y la Fuerza Naval de Honduras (FNH), que participó en la interdicción marítima.
A partir de ese decomiso, agentes especializados en crimen organizado desarrollaron análisis de información técnica y labores de vigilancia que permitieron identificar a varias personas que, presuntamente, cumplían funciones logísticas dentro de la red.
Según las indagaciones, la estructura operaba de forma independiente y coordinaba el traslado de cargamentos de droga desde Colombia hacia territorio hondureño, principalmente en la zona norte y nororiental del país.
Las investigaciones también apuntan a que el supuesto líder del grupo habría experimentado un crecimiento patrimonial que no guarda relación con sus ingresos declarados, lo que se refleja en la adquisición de bienes muebles, inmuebles y vehículos.
Durante los allanamientos, las autoridades buscan documentación, registros financieros y otros elementos que contribuyan a sustentar posibles requerimientos fiscales en contra de los investigados.
Las acciones cuentan con el respaldo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y de la Fuerza Naval con base en La Ceiba, quienes brindan seguridad perimetral y apoyo táctico en el desarrollo de las operaciones.
El Ministerio Público informó que continuará profundizando las investigaciones relacionadas con decomisos de cocaína, con el propósito de identificar a todos los involucrados y debilitar las estructuras dedicadas al tráfico transnacional de drogas.