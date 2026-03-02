Comisión del Congreso debate empleo parcial con garantías laborales

Tegucigalpa, Honduras

Daisy Andonie, diputada del Partido Nacional, aseguró que el dictamen se construye bajo parámetros estrictos para impedir abusos y evitar errores del pasado.

La comisión especial del Congreso Nacional avanza en la estructuración de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial con la promesa de evitar que la nueva modalidad sustituya puestos permanentes y garantizar que todos los derechos laborales se paguen de forma proporcional.

La legisladora explicó que uno de los principales temores expresados por las centrales obreras es que la figura termine desplazando contratos a tiempo completo, una preocupación que, según indicó, ha sido abordada directamente en las mesas de diálogo.

“Hemos platicado con las centrales de obreros sobre algunos puntos de vista y el miedo más grande es que esta ley venga a suplantar los contratos permanentes. Sin embargo, les hemos dicho que vamos a velar porque esta ley esté bien articulada y no tenga ningún vicio”, afirmó Andonie.

La congresista sostuvo que el proyecto contempla mecanismos de corrección inmediata en caso de detectarse irregularidades, como despidos de empleados permanentes para recontratarlos bajo la modalidad parcial. En esos casos, el contrato deberá revertirse automáticamente a la categoría que corresponda conforme a ley.

“Cuando se vea que un empleado ha sido despedido y contratado bajo esta modalidad, o que cumple los requisitos para un contrato a tiempo completo, inmediatamente se hace el cambio. Estamos protegiendo los derechos de los trabajadores y estamos regidos bajo el Código de Trabajo”, enfatizó la diputada.

Entre los puntos que la comisión ha remarcado se encuentra el pago proporcional de todos los beneficios laborales, así como el acceso al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y a procesos de formación técnica a través del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

En paralelo, la comisión sostuvo reuniones con representantes del sector privado, entre ellos cámaras de comercio y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), los cuales consideran la iniciativa como un alivio para la economía, especialmente en sectores estacionales como el turismo.

“Ellos sienten que es un respiro para la economía, porque muchas veces no pueden mantener tantos empleos y terminan cerrando oportunidades. Nos han solicitado que si pudiéramos aprobar esta ley antes de Semana Santa sería un impulso importante para el sector turismo”, indicó Andonie.

No obstante, la diputada aclaró que la comisión no acelerará el proceso sin antes garantizar un texto sólido, ya que el objetivo es equilibrar la protección de los trabajadores con la necesidad de dinamizar la economía nacional.

“Tenemos la responsabilidad de presentar una ley bien articulada, que no vaya en contra de los derechos de los trabajadores y que también apoye al sector privado que tanto lo necesita”, subrayó.