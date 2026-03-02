Dos muertes en ocho meses en puente colapsado de Las Brisas

San Pedro Sula, Honduras

La madrugada del 28 de febrero de 2025, Alex Roberto Ardón perdió la vida cuando la motocicleta en la que se conducía impactó contra una de las bases de concreto del puente colapsado en la colonia Las Brisas.

Diez meses después, una conductora de un turismo se precipitó al vacío en el mismo puente Las Brisas. El hecho, que dejó a una joven herida, ocurrió en Nochebuena, el 24 de diciembre de 2025.

Dos meses más tarde, Orlando Gonzalo Alvarenga, de 42 años, también sufrió un accidente en su motocicleta. Cayó al vacío y murió. El hecho ocurrió igualmente en el puente dañado de Las Brisas.

Los tres casos ocurrieron en el mismo lugar, durante la madrugada, sin que hasta el momento se haya informado sobre una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer por qué han ocurrido los hechos.

Los tres sucesos se registraron en un período de ocho meses, tiempo que lleva colapsado el puente y con el paso vehicular cerrado.

En junio de 2025, uno de los puentes gemelos de Las Brisas colapsó. La Corporación Municipal declaró una urgencia vial, cerró el paso y determinó realizar una licitación privada para demoler la estructura que cedió.

El puente que colapsó fue el de la trocha oeste y, de acuerdo con la licitación privada, se demolerá y se rehabilitará el de la trocha este, según lo establecido en el proyecto denominado “Reconstrucción de puentes gemelos en la prolongación de la avenida Júnior”.

La demolición del puente oeste y la reconstrucción del este tendrán un costo de 31 millones de lempiras. Posteriormente será necesaria una licitación pública para construir nuevamente el puente que se está demoliendo.

El proyecto fue adjudicado a la empresa William y Molina por 31 millones de lempiras, al considerar que presentó la oferta que más favorecía los intereses de los sampedranos. La municipalidad había asignado 50 millones de lempiras.

Los trabajos comenzaron hace un mes. En ese lapso se han registrado muertes y accidentes que, según pobladores, obedecen a la falta de señalización, sobre todo en horas de la noche.

“Los que somos de San Pedro Sula conocemos el problema. Vemos con preocupación que los trabajos se han tardado, pero hay gente que no es de acá y se va por esa vía; ahí es donde ocurren los accidentes porque no hay señalización”, dijo Julián Mendoza, residente de Las Brisas.

Explicó que es necesario instalar señales luminosas y rótulos que adviertan con varios metros de anticipación sobre el peligro, a fin de evitar más muertes e incidentes.