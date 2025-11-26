En tres meses estará listo un puente gemelo de Las Brisas en la prolongación de la Júnior

San Pedro Sula, Honduras

Hoy inician los trabajos en uno de los puentes gemelos de Las Brisas, en el noreste de la ciudad.

La estructura cedió hace cinco meses y las autoridades municipales decidieron cerrar el paso, en ambos puentes, para evitar un incidente que lamentar.

Con el cierre en los puentes quedaron incomunicados miles de personas que lograron mitigar su situación con el vado provisional construido por la alcaldía.

El puente que cedió fue el de la trocha oeste, que será demolido y se rehabilitará el de la trocha este, según se explica en el proyecto denominado reconstrucción de puentes gemelos en la prolongación de la avenida Júnior.

Para poder iniciar con los trabajos, la Corporación Municipal aprobó una licitación privada para rehabilitar uno de los puentes y demoler el otro.