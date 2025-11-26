En tres meses estará listo un puente gemelo de Las Brisas en la prolongación de la Júnior

Hoy inician los trabajos en uno de los puentes gemelos de Las Brisas, en el noreste de la ciudad.
La estructura cedió hace cinco meses y las autoridades municipales decidieron cerrar el paso, en ambos puentes, para evitar un incidente que lamentar.
Con el cierre en los puentes quedaron incomunicados miles de personas que lograron mitigar su situación con el vado provisional construido por la alcaldía.
El puente que cedió fue el de la trocha oeste, que será demolido y se rehabilitará el de la trocha este, según se explica en el proyecto denominado reconstrucción de puentes gemelos en la prolongación de la avenida Júnior.
Para poder iniciar con los trabajos, la Corporación Municipal aprobó una licitación privada para rehabilitar uno de los puentes y demoler el otro.
Licitación privada
Destinaron una partida de 50 millones de lempiras tras la urgencia vial declarada y poder proceder a la licitación privada en la que participaron siete empresas: Constructora William y Molina, Promotora de Desarrollo Inmobiliario SA, Empresa constructora Dieck, Construcciones Cerrato, Constructores Sermaco, A&V Ingenieros y Corporación Sol.
De ellas únicamente dos ofertaron y otras retiraron pliegos, hicieron las visitas de campo, pero no presentaron ofertas.
El proyecto fue adjudicado a la empresa William y Molina por 31 millones de lempiras por considerar la oferta que más favorecía a los intereses de los sampedranos.
El jefe de proyectos de la gerencia de infraestructura, Fredy Tabora, explicó que los trabajos arrancan hoy con preliminares de limpieza y la demolición del puente oeste, que es el más dañado.
“Hay dos tableros caídos y se van a demoler junto con la pilastra que provocó el desplome” indicó Tabora.
El ingeniero detalló que luego se continuará con el proceso de construcción de una estructura para lograr nivelar el puente este.
El alcalde Roberto Contreras explicó que en tres meses debe estar listo el puente este y si hay atrasos por el clima, aún estamos en invierno, podría tardarse cuatro.
En el caso del puente oeste será demolido y se dejará presupuestado para el 2026 para construirlo, luego de realizar una licitación pública, enfatizó el alcalde. "Lo que queremos es que se realice lo más pronto posible esta obra que inicia hoy y es un proyecto con fondos propios", dijo.