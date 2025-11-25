Sampedranos abarrotan el RNP previo a las elecciones generales

San Pedro Sula, Honduras.

La afluencia de sampedranos que acuden al Registro Nacional de las Personas (RNP) se ha intensificado en los últimos días, cuando falta poco para las elecciones generales del 30 de noviembre. Desde tempranas horas, se observan largas filas en los distintos puntos de atención donde ciudadanos buscan reclamar su Documento Nacional de Identificación (DNI) o gestionar reposiciones. Maritza Somoza, registradora municipal, confirmó que el movimiento ha superado los niveles habituales, debido al interés de la población en contar con su identificación vigente antes de la jornada electoral. Explicó que el RNP ha cumplido con las solicitudes del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la entrega del DNI, destacando que la institución, por ser de seguridad nacional, "mantiene un ritmo acelerado para cumplir la demanda".

Indicó que tanto la oficina principal en San Pedro Sula como las ubicadas cerca de la 105 Brigada y la Plaza Uno están operando a su máxima capacidad. Compartió que solo en la sede principal se están entregando entre 170 y 380 documentos de identidad a diario, cifra que ha ido en aumento conforme avanza la semana y se aproxima la fecha de votación. Para facilitar el proceso, las autoridades del registro anunciaron que ampliarán el horario de atención y trabajarán este sábado 29 de noviembre de 8:00 am a 4:00 pm. También aclararon que el domingo no habrá atención, por lo que instaron a los ciudadanos a acudir con anticipación si desean ejercer el sufragio y aún no han reclamado su documento.

Somoza detalló que quienes solicitaron su documento en los kioscos del RNP ubicados en la Gran Central Metropolitana y Pasaje Valle pueden reclamarlo en Plaza Uno o en la 105 Brigada. Sobre la cantidad exacta de identidades pendientes de entrega, la funcionaria señaló que es complejo definir un número. Explicó que existe un flujo constante de documentos provenientes de Tegucigalpa, lo que provoca que el inventario varíe cada día. A manera de ejemplo, dijo que solo en el periodo de 8:00 am a 12 del mediodía, ya habían atendido a cerca de 500 personas, la mayoría acuden para realizar el proceso de reposición o a reclamar su DNI. A pesar del alto flujo, la registradora destacó que el ambiente se mantiene en orden. Señaló que no se han presentado inconvenientes y que tanto los ciudadanos como los empleados del registro han logrado sostener un proceso de atención fluido, enfocado en agilizar la entrega del DNI para quienes desean participar en las elecciones.

Bruno Paz, de 38 años, compartió que llegó a la oficina del RNP a las 8:00 am con la esperanza de tramitar la reposición de su DNI. Sin embargo, pasadas cuatro horas apenas iba a mitad de la fila, y fue informado en la entrada de que la entrega tardaría al menos una semana, lo que lo deja sin posibilidad de votar el domingo. En la sede de la 105 Brigada también se reportó un movimiento elevado de personas. María Fajardo, una mujer de 81 años, llegó a la 105 Brigada para reclamar la reposición de su identidad con el fin de ejercer su voto el 30 de noviembre. La sampedrana expresó que el proceso se desarrolla de manera ordenada y que decidió reponer su documento porque considera que ejercer el sufragio no solo es un derecho, sino también compromiso muy grande con el país y la democracia.