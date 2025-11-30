María Elvira Salazar: "La izquierda en Honduras ha sido aplastada"

Washington, Estados Unidos

La congresista republicana de Estados Unidos, María Elvira Salazar, reaccionó este domingo a los primeros resultados de las elecciones en Honduras y aseguró que la jornada marca un rechazo contundente al socialismo por parte del electorado hondureño.

“La izquierda comunista ha sido aplastada en Honduras”, expresó en una publicación en sus redes sociales.

Salazar afirmó que el pueblo hondureño “rechazó contundentemente el socialismo y decidió unirse al sueño de un continente libre, próspero y democrático”, en referencia a los valores que promueve desde su agenda política en Washington.

La representante del Congreso de los Estados Unidos añadió que permanece atenta a los resultados finales que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe divulgar en las próximas horas.