María Elvira Salazar: "La izquierda en Honduras ha sido aplastada"

La congresista republicana de Estados Unidos, María Elvira Salazar, reaccionó este domingo a los primeros resultados de las elecciones en Honduras y aseguró que la jornada marca un rechazo contundente al socialismo por parte del electorado hondureño.
“La izquierda comunista ha sido aplastada en Honduras”, expresó en una publicación en sus redes sociales.
Salazar afirmó que el pueblo hondureño “rechazó contundentemente el socialismo y decidió unirse al sueño de un continente libre, próspero y democrático”, en referencia a los valores que promueve desde su agenda política en Washington.
La representante del Congreso de los Estados Unidos añadió que permanece atenta a los resultados finales que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe divulgar en las próximas horas.
Resultados preliminares del CNE
Nasry "Tito" Asfura tomó ventaja para convertirse en el próximo presidente de Honduras tras los primeros resultados preliminares publicados por el Consejo Nacional Electoral.
Con el 34.2% de los votos procesados, Asfura encabeza con un 40.61% (530,073 votos); Nasralla en segundo lugar con 38.79% (506,316 votos); en tercer lugar está Rixi Moncada, con 19.61% de los votos (255,972). 14,136 fueron blancos y 21,876 nulos.
A las 10:30 p.m. de este domingo, el pleno de consejeros salió en conferencia de prensa a informar sobre los resultados preliminares a nivel presidencial, tres horas después del cierre de los últimos centros de votación.