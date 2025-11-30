Tito Asfura lidera sobre Salvador Nasralla y Rixi Moncada

San Pedro Sula.

Nasry "Tito" Asfura tomó ventaja para convertirse en el próximo presidente de Honduras tras los primeros resultados preliminares publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Con el 41.28% de los votos procesados, Asfura (Partido Nacional) encabeza con un 40.56% (561,382 votos); Nasralla (Partido Liberal) en segundo lugar con 38.90%% (538,420 votos); en tercer lugar está Rixi Moncada (Partido Libre), con 19.54%% de los votos (270,509); Nelson Ávila aparece en la cuarta posición con el 0.80% (11,207 votos); en último sitio está Mario Rivera, con el 0.16% (2,287 votos). 27,272 fueron blancos y 49,316 nulos. A las 10:30 p.m. de este domingo, el pleno de consejeros salió en conferencia de prensa a informar sobre los resultados preliminares a nivel presidencial, tres horas después del cierre de los últimos centros de votación.

Las elecciones generales se desarrollaron sin mayores incidentes, con largas filas para ejercer el derecho al voto y cánticos partidistas de los simpatizantes. El inicio oficial de las elecciones generales de Honduras comenzó sobre las 07:00 de la mañana por parte de dos de los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), su presidenta Ana Paola Hall, del Partido Liberal, y Marlon Ochoa, del Partido Libertad y Refundación (Libre). Después de las elecciones, el CNE tiene hasta 30 días para dar a conocer el resultado final.

Más de seis millones de hondureños estaban convocados hoy a elegir un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías y 129 diputados nacionales y 20 centroamericanos.

Más de seis millones de hondureños estaban convocados hoy a elegir un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías y 129 diputados nacionales y 20 centroamericanos.

Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebrarán bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.

¿Quién es Nasry Asfura?

Nasry Juan Asfura Zablah, de 67 años, es un político y empresario ampliamente conocido por su cercanía con la población. Su estilo sencillo —jeans, camisa azul y botas— lo ha diferenciado del estereotipo tradicional de la clase política hondureña. Asfura inició su camino en el servicio público como regidor en 2006 durante la administración municipal de Ricardo Álvarez. Posteriormente fue diputado del Congreso Nacional y ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).