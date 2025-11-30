EEUU destaca la alta participación en las elecciones de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Gobierno de Estados Unidos, mediante la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, destacó la alta participación de votantes en las elecciones generales de este domingo 30 de noviembre en Honduras.

El mensaje fue replicado por la Embajada de Estados Unidos en Honduras.

"Estamos siguiendo de cerca las noticias sobre la gran participación de votantes hoy en Honduras para las elecciones generales. Ahora, permitamos que la misión de observadores de la OEA haga su trabajo, para que todas las partes involucradas puedan tener la confianza de que los resultados de las elecciones reflejen la voluntad del pueblo hondureño y no las manipulaciones de quienes intentarían impedirlo", señala la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

Más de 6.5 millones de hondureños estaban convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los partidos conservadores Nacional y Liberal.

Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.

En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.

Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebraron bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.