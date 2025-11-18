RNP niega entrega de DNI a nicaragüenses: “Es imposible”

Tegucigalpa, Honduras.

Kattán aseguró que los casos señalados en los últimos meses corresponden a personas con doble nacionalidad, una situación común en las zonas fronterizas y que puede generar confusiones, pero no constituye una irregularidad.

El comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas ( RNP ), Rolando Kattán, descartó que ciudadanos nicaragüenses estén obteniendo ilegalmente el Documento Nacional de Identificación (DNI) hondureño.

Explicó que las denuncias surgieron luego de trascender versiones de que, en algunos poblados fronterizos con Nicaragua, presuntamente se había censado a ciudadanos nicaragüenses para otorgarles documentos hondureños.

Estas denuncias incluso dieron lugar a una investigación preliminar para determinar si había ocurrido identificación indebida de extranjeros, explicó Kattán.

Según el funcionario, "es imposible” que una persona obtenga un DNI hondureño sin cumplir con la verificación documental establecida por el sistema de identificación.

Explicó que todo inicia en el libro donde se registran los nacimientos, y si una persona no aparece allí, simplemente no puede obtener una identidad hondureña.

El comisionado dijo que la confusión ocurre en las zonas fronterizas, donde es común que las familias tengan doble nacionalidad.

Explicó que matrimonios entre hondureños y nicaragüenses son comunes, y sus hijos adquieren por derecho ambas nacionalidades, lo que les permite ser inscritos legalmente como hondureños por nacimiento.