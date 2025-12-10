Así era Franklin Escobar, el destacado mediocampista del Nacional que murió por obesidad extrema

Franklin Escobar murió la mañana de este miércoles mientras era trasladado desde su residencia en la aldea El Pino, El Porvenir, hacia el hospital Atlántida. Su condición de obesidad extrema, con un peso de 618 libras, representó un reto para el Cuerpo de Bomberos al momento de subirlo a la paila del vehículo bomberil.