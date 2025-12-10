Así era Franklin Escobar, el destacado mediocampista del Nacional que murió por obesidad extrema

Franklin Escobar murió la mañana de este miércoles mientras era trasladado desde su residencia en la aldea El Pino, El Porvenir, hacia el hospital Atlántida. Su condición de obesidad extrema, con un peso de 618 libras, representó un reto para el Cuerpo de Bomberos al momento de subirlo a la paila del vehículo bomberil.
Franklin Escobar (segundo de derecha a izquierda en la fila de pie) jugó en el equipo Nacional de El Pino desde 1985 hasta inicios de los 2000. Sus compañeros lo recordarán por su talento en el campo como volante izquierdo.
Franklin Escobar aparece junto a sus dos hijos, su madre doña Antonia (de blusa rosada) y su esposa Maribel Rivera. “Yo no voy a hacer dieta, voy a morir cuando Dios quiera”, le decía a su mamá cada vez que lo aconsejaba para que bajara de peso. Al final, llegó a pesar 618 libras.
En su juventud, Franklin Escobar era delgado y con buenas condiciones físicas, lo que le permitió destacar como jugador de fútbol. Comenzó a ganar peso a inicios de los años 2000, cuando dejó el deporte y contrajo matrimonio.
“No volvió al campo, se dedicó a vender chicha y luego a su pulpería; ya no hacía ejercicio, dormía por las tardes y el descanso lo fue atrapando hasta hacerlo engordar”, relató su tío político Rigo Pineda. Era el primero de izquierda a derecha (sentados).
“Era un hombre muy bondadoso; afuera de su casa colocaba recipientes con agua y comida para alimentar a los animales de la calle”, recordó un excompañero del equipo Nacional de El Pino sobre Franklin Escobar, quien fue sacado de su casa por los bomberos.
Rigo Pineda, tío de Franklin Escobar, expresó a diario LA PRENSA que lo recordará por su solidaridad. “Cuando había muertos en la aldea y la gente era pobre, él era el primero en armar una bolsa con comida para ayudar”, relató.
En una carrera contra el tiempo, los bomberos de El Porvenir, con apoyo de los de La Ceiba, se esforzaron para sacar a Franklin de su cuarto, luchando cada segundo ya que su respiración disminuía.
Franklin residía en El Pino desde su nacimiento. Atendía una pulpería de su propiedad. Deja a su esposa y dos hijos, un varón de 18 años y una mujer (Angie Escobar) que le siguió sus pasos en el fútbol.
Franklin Escobar llegó sin signos vitales al hospital Atlántida, tras sufrir un paro respiratorio derivado de su condición de obesidad mórbida.
El equipo femenino 0102 FC de El Pino envió sus condolencias a Angie Escobar y a su familia por la muerte de su padre, ya que ella forma parte del club de fútbol.
El comerciante Franklin Escobar será velado desde la noche de este miércoles, y su sepelio se realizará mañana jueves en el cementerio de El Pino.