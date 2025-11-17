Impugnan adjudicación de transporte de material electoral

Tegucigalpa, Honduras.

El recurso fue interpuesto por el representante legal de Junior H, Luis Pineda, quien solicitó al ente electoral revisar el fallo de la licitación

Este lunes la empresa Transportes Logística Junior H impugnó la adjudicación de más de 70 millones de lempiras otorgada a Gold Rent a Car para el transporte de material electoral, horas después de la aprobación unánime del Consejo Nacional Electoral ( CNE ).

De acuerdo con su representante, el recurso fue interpuesto porque uno de los miembros de la empresa que recibió la adjudicación estaría involucrado en un proceso de investigación en el Ministerio Público por falsificación de documentos.

"Esta persona que participó en este proceso tiene una denuncia en el Ministerio Público y está en un proceso de investigación”, señaló, al afirmar que esto justificaría una revisión urgente del contrato.

La empresa sostiene que la Ley de Contratación del Estado establece prohibiciones que impedirían la participación de personas con este tipo de señalamientos.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En ese sentido, explicaron que la impugnación se basa en el artículo 15 de dicha normativa, que detalla las inhabilidades para quienes compiten en procesos de licitación.

Los representantes insistieron en que el traslado de material electoral es una tarea de alta responsabilidad y que las empresas adjudicadas deben cumplir estrictamente con la ley: “Tenemos que tener idoneidad ante todo el proceso”.

Pese a la impugnación, aseguraron que el proceso electoral no está en riesgo y que la población puede confiar en la realización normal de las elecciones generales. “Aquí el pueblo tiene que tener la seguridad de que el 30 de noviembre van a haber elecciones y que el pueblo hondureño tiene que salir a ejercer su derecho”.