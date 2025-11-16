CNE adjudica por unanimidad el transporte para distribución de maletas electorales

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó este domingo por unanimidad la adjudicación del servicio de transporte pesado para la distribución y retorno de maletas, kits y otros materiales electorales, informó este domingo la presidenta del organismo, Ana Paola Hall. La adjudicación recayó en la empresa Gold, con sede en Choluteca, por un monto de 70 millones de lempiras, luego del análisis del tercer proceso de selección realizado por la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE). A través de su cuenta en la red social X, Hall aseguró que el proceso avanza conforme al calendario: “Seguimos avanzando firmes y fuertes hacia las Elecciones Generales 2025”, expresó.

¡Por unanimidad de votos, autorizada la adjudicación del servicio de transporte pesado para la distribución y retorno de maletas, kits y otros materiales electorales! Seguimos avanzando firmes y fuertes hacia las Elecciones Generales 2025. — Ana Paola Hall (@APHall_CNE) November 17, 2025

El anuncio llega pocas horas después de que la Asociación Nacional de Transportistas Unitarios de Honduras (Asotraunh) instara públicamente al CNE a resolver la contratación “lo más pronto posible”, al advertir que el proceso se encontraba contra el reloj ante el inminente inicio del despacho de maletas electorales. En un comunicado difundido este domingo, Asotraunh expresó preocupación por el reducido margen de tiempo que queda para cumplir con el calendario electoral y pidió que se eligiera a la empresa con pleno cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El gremio también garantizó su respaldo a la compañía adjudicada, comprometiéndose a apoyar el traslado del material electoral para que se realice en tiempo y forma. La presión surgió dos días después de que la UCCE recibiera a las tres empresas que participaron en el proceso expedito: Moro (San Pedro Sula), Gold (Choluteca) y Transportes y Logísticas Junior H (Tegucigalpa).