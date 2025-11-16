Tres empresas esperan decisión del CNE sobre transporte de material

Tegucigalpa, Honduras

Tres días después de que el concurso fuese relanzado por tercera vez —luego de que, en la primera ocasión, la empresa Unión Latin Cargo rechazara la adjudicación del contrato y un segundo proceso fuese declarado como fracasado—, la Unidad de Contratación y Compras Electorales (UCCE) aún no emite una resolución.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue examinando las tres propuestas presentadas por las empresas que participan en la licitación destinada a la contratación del servicio de transporte electoral.

Aunque en procesos anteriores los miembros de la UCCE solían emitir un informe tres días después de la recepción de las ofertas, en esta ocasión el órgano electoral deberá pronunciarse en las próximas horas, ya que el 20 de noviembre debe iniciar el despacho del material.

“Confiamos en que sí va a tomar la decisión, ya tiene tres empresas que le han hecho sus ofertas y confiamos en que sí va a tomar la decisión porque no podemos seguir en la incertidumbre y no podemos especular en el caso”, indicó Germán Lobo, exconsejero del CNE.

Sostuvo que “creo que el Consejo Nacional Electoral, de manera responsable, tiene que garantizarnos que vamos a tener unas elecciones limpias, justas y transparentes, ya no hay tiempo como para estar especulando y andar buscando complacer a alguien”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

A criterio del exfuncionario electoral, el CNE debe determinar entre hoy y mañana cuál de las tres empresas licitantes será la encargada de transferir el material electoral, debido a que se deben cumplir procesos previos a su despacho.

“La verdad es que la situación se pone bastante compleja si esta vez no sale humo blanco, esta es la oportunidad que tiene el CNE de demostrar, porque tiene tres opciones. Yo creo que tienen que ceder ambas partes, tanto las empresas como el CNE, para poder llegar a un acuerdo”, indicó Juan Carlos Rodríguez, director de la Coalición Patriótica.

Respecto a la posibilidad de que el transporte electoral pudiera recaer en las Fuerzas Armadas, el miembro de la sociedad civil señaló que "la situación que ha pasado con el comportamiento del señor Roosevelt Hernández ha demostrado que no se le puede tener confianza, es una persona que ha demostrado que sigue los designios de parte superior".

Previo al rechazo de la adjudicación del contrato por Unión Latin Cargo, Marlon Ochoa, consejero de Libertad y Refundación (Libre), buscó involucrar en el proceso a Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto; sin embargo, las pretensiones fueron rechazadas por Cossette López y Ana Paola Hall.

Ante la incertidumbre en torno a la contratación del transporte electoral, distintos sectores mantienen el temor de que el proceso vuelva a fracasar y se obligue al órgano electoral a ceder la movilización del material y de las urnas a la institución castrense.