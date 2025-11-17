  1. Inicio
  2. · Honduras

CNE solicitará bloqueo de unos 6,000 dispositivos biométricos

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, señaló que el propósito es evitar fallas como las que marcaron las elecciones primarias de marzo

CNE solicitará bloqueo de unos 6,000 dispositivos biométricos

Cossette López dijo que esta medida se tomará frente a las fallas que se registraron en los comicios electorales de marzo de 2025.
Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitará el bloqueo de unos 6,000 dispositivos biométricos que no cuentan con la configuración necesaria para las elecciones generales de 2025.

Así lo confirmó la consejera Cossette López, quien señaló que el propósito es evitar fallas como las que marcaron los comicios primarios de marzo.

CNE adjudica transporte electoral para comicios 2025

López reveló que “928 actas ingresaron sin dirección IP” en las elecciones primarias de marzo, un dato que considera suficiente para exigir correcciones inmediatas antes del domingo 30 de noviembre.

López alertó que esta es una de las anomalías más graves detectadas durante el proceso: “Paquetes completos de actas ingresaron al sistema Trep sin dirección IP”, un error que, afirmó, fue comunicado oficialmente hasta abril, al momento de la declaratoria.

Reconoció que en materia electoral es imposible garantizar un proceso totalmente libre de fallas, pero insistió en que la responsabilidad institucional del CNE es orientarse a reducir riesgos.

Ola de críticas a Lucky Medina por comentarios misóginos contra opositoras

La funcionaria enfatizó que el uso de biométricos será clave en la logística del proceso, pero únicamente si se garantiza que los equipos estén correctamente configurados y libres de vulnerabilidades.

De igual forma, se prevé revisar los protocolos de transmisión, almacenamiento y seguridad digital para garantizar que los resultados fluyan con transparencia durante la jornada del 30 de noviembre de 2025.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias