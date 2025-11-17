CNE solicitará bloqueo de unos 6,000 dispositivos biométricos

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitará el bloqueo de unos 6,000 dispositivos biométricos que no cuentan con la configuración necesaria para las elecciones generales de 2025. Así lo confirmó la consejera Cossette López, quien señaló que el propósito es evitar fallas como las que marcaron los comicios primarios de marzo.

López reveló que "928 actas ingresaron sin dirección IP" en las elecciones primarias de marzo, un dato que considera suficiente para exigir correcciones inmediatas antes del domingo 30 de noviembre. López alertó que esta es una de las anomalías más graves detectadas durante el proceso: "Paquetes completos de actas ingresaron al sistema Trep sin dirección IP", un error que, afirmó, fue comunicado oficialmente hasta abril, al momento de la declaratoria. Reconoció que en materia electoral es imposible garantizar un proceso totalmente libre de fallas, pero insistió en que la responsabilidad institucional del CNE es orientarse a reducir riesgos.