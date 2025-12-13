El escándalo que puede sacar a Argentina y Messi del Mundial 2026: FIFA atenta

La Justicia argentina ordenó a inicios de la semana el registro a las instalaciones de la AFA y de 17 clubes, entre ellos siete de la máxima categoría, en medio de una causa que investiga un presunto lavado de dinero por medio de una entidad financiera. El juez federal Luis Armella firmó un requerimiento de información por la que fuerzas policiales acudieron a las sedes centrales de la AFA y de la Superliga de Primera División, así como de los clubes Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Platense y Barracas Central, todos ellos de Primera.