El escándalo que puede sacar a Argentina y Messi del Mundial 2026: FIFA atenta

La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, podría verse afectada con quedar afuera del Mundial United 2026, si la FIFA así lo decide, por el escándalo que se vive con la AFA (Asociación del Fútbol Argentino). Un hecho sin precedentes.
La Albiceleste quedó encuadrada en el Grupo J del Mundial 2026 junto con Argelia, Austria y Jordania, un grupo, a priori, sencillo para uno de los candidatos al título encabezados por Lionel Messi.
Los dirigidos por Lionel Scaloni arrancarán la defensa de su tercera corona mundialista el próximo 17 de junio de 2026 ante la Argelia de Riyad Mahrez.
La Copa del Mundo más grande de la historia, de hecho, presenta una novedad que favorecería a la vigente campeona: las cuatro mejores selecciones del ranking mundial (España, Argentina, Francia e Inglaterra) están separadas para que, si se cumplen los pronósticos, no se vean las caras hasta la hipotética final.
Todo ello, no obstante, queda algo empañado después de las últimas informaciones que surgieron desde el prestigioso medio argentino 'La Nación'. La Justicia argentina ha activado una investigación de gran escala contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Y es que la Justicia argentina avanza con firmeza sobre Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En los últimos días se han producido decenas de allanamientos que afectan directamente al presidente del organismo, Claudio 'Chiqui' Tapia, y a dos de sus dirigentes más próximos: Pablo Toviggino y Luciano Nakis.
El juez federal Daniel Rafecas ordenó el viernes nuevos allanamientos en una finca de Villa Rosa, una propiedad ubicada en Pilar, donde se investiga una lujosa propiedad registrada a nombre de Real Central SRL, vinculada a Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, presuntos testaferros del presidente de la AFA. Ambos tienen prohibición de salir del país.
El pasado martes, el juez federal Luis Armella había ordenado más de 30 allanamientos en el marco de la investigación por las maniobras de la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia.
Según publica La Nación, los operativos –más de 30 en total– tienen como objetivo esclarecer un posible enriquecimiento ilícito de los altos dirigentes del fútbol argentino.
Esta es una acusación realmente sensible para un país que respira fútbol en cada esquina, que cuenta con varios de los mejores jugadores de la historia (Maradona y Messi) y que además llega al Mundial 2026 como la vigente campeona y una de las favoritas.
El caso de Claudio Tapia es uno de los más llamativos. El presidente de la AFA, que antes de llegar al cargo trabajó en una empresa de recogida de residuos y estuvo vinculado al sindicato de Camioneros, es a día de hoy un dirigente con un elevado patrimonio, aunque sin justificar. La Justicia trata de determinar el origen de esa fortuna.
Tal es la sorpresa de la Justicia con este enriquecimiento que Tapia está siendo investigado a la vez por cuatro jueces, tres del ámbito federal y uno del fuero penal económico, una circunstancia excepcional en este tipo de procedimientos judiciales.
En el allanamiento que tuvo lugar el viernes, la Policía encontró 52 de los 57 vehículos de alta gama que la Justicia tenía previamente identificados por estar a nombre de Real Central SRL, la empresa investigada y propietaria formal del lugar.
En el listado de vehículos registrados a nombre de la firma —cuyos propietarios, Luciano Pantano y Ana Conte, son sospechados de actuar como prestanombres de 'Chiqui' Tapia— se destacan numerosos autos de lujo, deportivos, camionetas 4x4, motocicletas y vehículos “coleccionables”.
La Justicia argentina ordenó a inicios de la semana el registro a las instalaciones de la AFA y de 17 clubes, entre ellos siete de la máxima categoría, en medio de una causa que investiga un presunto lavado de dinero por medio de una entidad financiera. El juez federal Luis Armella firmó un requerimiento de información por la que fuerzas policiales acudieron a las sedes centrales de la AFA y de la Superliga de Primera División, así como de los clubes Racing, Independiente, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Banfield, Platense y Barracas Central, todos ellos de Primera.
La investigación alcanzó incluso al predio de entrenamiento de la selección argentina, en la localidad de Ezeiza (provincia de Buenos Aires), que lleva el nombre de Lionel Messi, donde los planteles de la Albiceleste de todas las categorías se alojan y trabajan con vistas a sus compromisos.
También fueron registradas las sedes de Deportivo Morón, Victoriano Arenas, Dock Sud, Temperley, Acassuso, Los Andes, Excursionistas, Defensores de Glew, Brown de Adrogué y Deportivo Armenio, todas instituciones de las categorías del Ascenso (Primera B o Segunda División del fútbol argentino). En total, los domicilios registrados son 35, en diversas localidades de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires.
El caso ya dio la vuelta al mundo. La Justicia desea confirmar si se produjo un enriquecimiento ilícito y uso de testaferros, a la vez que la FIFA observa con detenimiento.
La Justicia quiere saber si hubo enriquecimiento ilícito y uso de testaferros, mientras la FIFA observa con atención para evitar una eventual intervención política que podría dejar a Argentina al margen del próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Así lo explican en el prestigioso medio 'La Nación'.
Ante este escenario, la resolución del caso queda en manos de los tribunales. Será la Justicia la que determine si los dirigentes investigados son culpables o inocentes y si deben continuar al frente de la AFA o ser apartados de sus cargos. Mientras tanto, Claudio 'Chiqui' Tapia se mantendrá en su puesto (salvo que dimita) porque cualquier acción del Gobierno de Argentina podría desembocar en el adiós al Mundial 2026, algo que el pueblo argentino no perdonaría.
Y en medio del escándalo, la Selección campeona del mundo se mueve con cautela. Lionel Scaloni duda sobre disputar la Finalissima ante España en marzo, una muestra más del clima enrarecido que hoy rodea a la AFA.