Andrea Rodríguez era una de las tres personas halladas asesinadas en Nuevo México

Fotos en vida de Andrea Rodríguez, la joven de 20 años que fue encontrada asesinada junto a otros dos jóvenes en Merryman RV Park en Jal.
Según el reporte oficial, las autoridades recibieron una llamada alrededor de las 5:56 am del miércoles 10 de diciembre, alertando sobre tres personas inconscientes en el lugar.
La policía de Jal y los servicios médicos de emergencia llegaron y encontraron a un hombre y una mujer muertos por heridas de bala.
Al llegar, elementos de la Policía de Jal y paramédicos encontraron a Álvaro Garza García, de 20 años (foto), y a Andrea Rodríguez, de 22, ambos originarios de Del Río
Un segundo hombre también fue encontrado en la escena con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida.
Los paramédicos intentaron salvarle la vida al hombre antes de que lo llevaran a un hospital en Kermit, donde luego murió.
El presunto asesino fue identificado como Juan Morales, 27 años, de El Paso, Texas.
Preliminarmente se indica que Juan Morales primero mató a Andrea Rodríguez y a Álvaro Garza García y luego se quitó la vida.
Las autoridades aún no determinan la conexión del atacante con las víctimas. La investigación está en curso.