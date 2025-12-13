  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

Andrea Rodríguez era una de las tres personas halladas asesinadas en Nuevo México

Las autoridades de Jal, Nuevo México confirmaron que entre los muertos está Andrea Rodríguez y dos jóvenes, uno de ellos se supone fue el atacante

Andrea Rodríguez era una de las tres personas halladas asesinadas en Nuevo México
1 de 10

Fotos en vida de Andrea Rodríguez, la joven de 20 años que fue encontrada asesinada junto a otros dos jóvenes en Merryman RV Park en Jal.
Andrea Rodríguez era una de las tres personas halladas asesinadas en Nuevo México
2 de 10

Según el reporte oficial, las autoridades recibieron una llamada alrededor de las 5:56 am del miércoles 10 de diciembre, alertando sobre tres personas inconscientes en el lugar.
Andrea Rodríguez era una de las tres personas halladas asesinadas en Nuevo México
3 de 10
Andrea Rodríguez era una de las tres personas halladas asesinadas en Nuevo México
4 de 10

La policía de Jal y los servicios médicos de emergencia llegaron y encontraron a un hombre y una mujer muertos por heridas de bala.
Andrea Rodríguez era una de las tres personas halladas asesinadas en Nuevo México
5 de 10

Al llegar, elementos de la Policía de Jal y paramédicos encontraron a Álvaro Garza García, de 20 años (foto), y a Andrea Rodríguez, de 22, ambos originarios de Del Río
Andrea Rodríguez era una de las tres personas halladas asesinadas en Nuevo México
6 de 10

Un segundo hombre también fue encontrado en la escena con lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida.
Andrea Rodríguez era una de las tres personas halladas asesinadas en Nuevo México
7 de 10

Los paramédicos intentaron salvarle la vida al hombre antes de que lo llevaran a un hospital en Kermit, donde luego murió.
Andrea Rodríguez era una de las tres personas halladas asesinadas en Nuevo México
8 de 10

El presunto asesino fue identificado como Juan Morales, 27 años, de El Paso, Texas.
Andrea Rodríguez era una de las tres personas halladas asesinadas en Nuevo México
9 de 10

Preliminarmente se indica que Juan Morales primero mató a Andrea Rodríguez y a Álvaro Garza García y luego se quitó la vida.
Andrea Rodríguez era una de las tres personas halladas asesinadas en Nuevo México
10 de 10

Las autoridades aún no determinan la conexión del atacante con las víctimas. La investigación está en curso.
Cargar más fotos