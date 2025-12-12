Hondureño huye de agentes de ICE en Nueva Orleans, pero recibe citación un día después

Darwin Padilla es un hondureño que vive en Nueva Orleans. El video de él dando indicaciones a agentes de ICE desde el balcón de su casa se ha viralizado en las redes sociales.
El jueves 11 de diciembre, cuatro agentes llegaron muy temprano en la mañana para entregarle una citación tras los incidentes. Pero ¿qué ocurrió? Él mismo lo explicó.
Un día antes de la citación, Darwin había salido a dejar a su hija a la escuela cuando agentes federales comenzaron a seguirlo.
Darwin manejó hasta su casa y desde ahí comenzó a preguntarle a los agentes por qué lo seguían.
Darwin les explicó, desde el balcón de su casa, que él tenía permiso de trabajo y estos le indicaron que el permiso no especificaba que su estatus en Estados Unidos fuera legal.
La esposa de Darwin llegó y les pidió una explicación de lo que pasaba y estos le dijeron que había una orden de captura contra su pareja.
La esposa de Darwin les pidió que le mostraran la orden, pero estos se negaron. "Le dijeron que era confidencial", dijo Darwin a Telemundo.
Darwin dice que el día de la citación presentaron el documento firmado por ese día y no el día anterior cuando lo quisieron detener.
Darwin dijo a Telemundo que un agente de los que llegaron el primer día a su casa se había disculpado.
Darwin le dijo a Telemundo que aún no sabían qué acción legal tomarán, todo lo están haciendo con base en las indicaciones del abogado que han contratado.