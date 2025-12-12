"Nos vamos con Fran": Escalofriante carta de un padre antes de presuntamente matar a su hijo de 4 años

Gustavo Suárez, de 48 años, había estacionado su camión a la orilla de la ruta 60 en la localidad Argentina cuando llamó a su esposa para advertirle que "mataría al niño y luego se suicidaría". La mujer alertó a la Policía, pero cuando los agentes llegaron el padre ya estaba muerto y el pequeño Francisco agonizaba.