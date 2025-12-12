"Nos vamos con Fran": Escalofriante carta de un padre antes de presuntamente matar a su hijo de 4 años

La madrugada del martes, un crimen estremecedor sacudió a Huanguelén, Coronel Suárez, Argentina: un hombre asesinó a su hijo de cuatro años, según los datos que manejan las autoridades. En el lugar donde ocurrió todo, la Policía encontró una carta manuscrita cuyo contenido, duro, amenazante y cargado de resentimiento, revela la perturbadora lógica detrás del crimen. ¿Qué decía exactamente ese texto?
Gustavo Suárez, de 48 años, había estacionado su camión a la orilla de la ruta 60 en la localidad Argentina cuando llamó a su esposa para advertirle que "mataría al niño y luego se suicidaría". La mujer alertó a la Policía, pero cuando los agentes llegaron el padre ya estaba muerto y el pequeño Francisco agonizaba.
El niño fue trasladado a un centro médico, donde falleció horas después debido a la gravedad de las heridas. La carta, encontrada junto al cuerpo del hombre, reveló el trasfondo de violencia y resentimiento que precedió al crimen.
Esta es la carta supuestamente escrita por Suárez. En el primer renglón, escribió: "Nos vamos con Fran, así estás tranquila como lo pediste".
El texto avanzaba con acusaciones directas hacia la madre del niño. En uno de esos fragmentos, el hombre expresó: "Me volviste a mentir en la cara, te burlaste de mí otra vez y no te lo voy a permitir".
La carta también contenía pasajes donde el padre justificaba su decisión como un "acto de protección hacia el niño": "Me voy con mi bebé Francisco porque le prometí cuidarlo siempre y así lo haré".
En otro tramo, Suárez sostuvo que la mujer no valoraba al niño y lanzó una frase desgarradora: "A vos el nene no te importa y nunca te importó".
El manuscrito también exhibía un tono de amenaza y castigo emocional: "Vos no lo vas a volver a ver nunca... el que ríe último ríe mejor".
Al final de la carta, Suárez escribió uno de los ataques más crueles dirigidos a la madre del menor: "No valés nada Daiana, ni como mujer ni como madre ni como persona. No servís para dar hijos y lo sabés".
Para las autoridades, la carta confirma un historial de violencia familiar. Una medida cautelar que protegía al niño había vencido días antes, dejando al menor nuevamente expuesto. La investigación ahora intenta reconstruir cómo una cadena de alertas ignoradas terminó en uno de los crímenes más brutales del año.