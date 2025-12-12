Videos del caso Stephora revelan cruel reacción de sus compañeros de excursión

La historia de Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, sigue marcada por vacíos y una investigación que avanza lentamente. Hasta hoy, las autoridades no han explicado con claridad cómo la menor terminó ahogándose durante una excursión escolar en la que participaron 86 personas, incluidos tres maestros responsables.
Las respuestas de las autoridades escolares llegan a cuentagotas en el caso ocurrido en República Dominicana. Hasta ahora, ninguno de los maestros o compañeros de Stephora, de origen haitiano, detallaron las circunstancias en que la niña se sumergió y permaneció más de 30 minutos bajo el agua sin que nadie pudiera auxiliarla, pese a la presencia de decenas de estudiantes y personal docente.
El trágico fallecimiento de Stephora en la Hacienda Los Caballos, en Santiago, quedó registrado en este video, donde se observa a la niña entrar a la piscina y comenzar a hundirse mientras pide ayuda desesperadamente.
En otro fragmento del video, un compañero de Stephora dice: “loco, a mí me van a botar del colegio”, una expresión que ocurre alrededor de 30 minutos después de que la niña hubiera estado pidiendo ayuda mientras se ahogaba.
La grabación captada por un asistente a la excursión muestra a una maestra sosteniendo el cuerpo de Stephora en postura sentada, justo al borde del jacuzzi conectado con la piscina principal, una zona que contaba con desniveles profundos sin señalización visible.
El abogado de la familia, Miguel Díaz, reveló detalles estremecedores de los videos a los que él tiene acceso y que permiten ver el momento en que Stephora entra a la piscina acompañada de otros menores y comienza a hundirse. “El hecho hay que verlo para creerlo, algo muy desgarrador”, afirmó.
Díaz contó que Stephora intentó salvarse: “La misma comienza a gritar fuertemente... se escuchan todos esos gritos aterradores. Ella pidiendo auxilio, moviendo las manos y gritando”. A pesar de ello, los estudiantes cercanos no alertaron a ningún adulto.
Según el abogado, al menos seis niños estaban frente a ella cuando comenzó a ahogarse: “La ven, la señalan cuando se está ahogando. Dejan que se ahogue, no dan una voz de alerta, no dicen nada. Y luego de que ella se sumerge... se van a otro espacio de la piscina”, narró.
Sobre la supervisión docente, el abogado criticó la falta de atención de una de las maestras: “Pasa por el lado y no mira en ningún momento... está con un celular en la mano pendiente a ella. Y pese a que ella grita, sube la mano, en ningún momento mira”. La maestra continúa caminando sin notar lo que ocurría.
La hacienda Los Caballos, donde ocurrió el hecho, permanece clausurada por incumplir la Ley 257. El lugar carecía de señalización de profundidad, rutas de evacuación, sillas de rescate, salvavidas certificados, botiquines y extintores, medidas básicas exigidas para operar con grupos escolares.
Además, la Regional 08 del Ministerio confirmó que el centro educativo no tenía permisos para realizar la excursión. Sin embargo, hasta el momento no se ha ejecutado ninguna acción administrativa ni disciplinaria contra sus directivos o personal docente.
En Haití hubo esta semana una manifestación, en un punto de la frontera con la República Dominicana, para exigir justicia por la muerte de Stephora.