Reaparece María Victoria para cantarle a la Vírgen de Guadalupe

Desde ese momento, hace ya más de medio siglo, su devoción se convirtió en una disciplina: cada 12 de diciembre acude para interpretar una canción en homenaje a la Virgen de Guadalupe..

“Tenía ocho meses de mi hija Teté. Me fui y llegué a las siete de la mañana y me fui a las once de la noche, pero no había tanto peligro. Iba yo con un muchacho que trabajaba conmigo y un sobrino, pero muy bien que me fui”, contó María Victoria en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Es una tradición que solo se rompió durante la pandemia y en una época en la que, físicamente, le fue imposible asistir.