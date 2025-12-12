Reaparece María Victoria para cantarle a la Vírgen de Guadalupe

La leyenda viviente del cine y la televisión mexicana María Victoria reapareció públicamente para rendir un emotivo homenaje a la Virgen de Guadalupe durante las tradicionales Mañanitas del 12 de diciembre. A sus más de cien años, la actriz y cantante volvió a demostrar por qué su figura sigue siendo un símbolo de la cultura popular mexicana.
María Victoria comenzó a cantarle a la Virgen de Guadalupe cuando reconoció la importancia que la fe tenía en su vida. La cantante estaba embarazada de ocho meses de su hija María Esther, conocida como “Teté”, cuando cumplió una manda que consistía en peregrinar hasta la Basílica de Guadalupe.
Desde ese momento, hace ya más de medio siglo, su devoción se convirtió en una disciplina: cada 12 de diciembre acude para interpretar una canción en homenaje a la Virgen de Guadalupe..
“Tenía ocho meses de mi hija Teté. Me fui y llegué a las siete de la mañana y me fui a las once de la noche, pero no había tanto peligro. Iba yo con un muchacho que trabajaba conmigo y un sobrino, pero muy bien que me fui”, contó María Victoria en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Es una tradición que solo se rompió durante la pandemia y en una época en la que, físicamente, le fue imposible asistir.
La artista participó este 2025 mediante un video especial transmitido durante la celebración, donde interpretó un canto dedicado a la Virgen Morena, tradición que ha mantenido durante décadas. Su presencia, aunque breve, generó una ola de nostalgia entre los espectadores, quienes celebraron verla nuevamente frente a las cámaras.
La reaparición de la actriz en las Mañanitas guadalupanas no solo emocionó a sus seguidores, sino que también recordó la profunda devoción que ha mantenido durante toda su vida. Desde hace más de medio siglo, participa en esta celebración religiosa, ya sea de manera presencial o mediante grabaciones especiales, como ocurrió este año.
Momentos antes de rendirle tributo, la actriz de 102 años expresó un mensaje de profundo agradecimiento por poder participar un año más en Las Mañanitas a Santa María de Guadalupe. “Gracias, madre mía, gracias, muchas gracias que me diste licencia de volver a estar aquí contigo. Gracias y que nunca nos olvides”, expresó.
Aunque María Victoria se mantiene alejada de los reflectores por razones de salud y edad, su presencia en esta celebración demuestra que continúa siendo un referente indiscutible del entretenimiento mexicano. Su voz, su carisma y su historia siguen siendo parte esencial de la memoria colectiva del México. En la imagen a Panchita, Pedro Infante y María Victoria durante una gira en 1947.
María Victoria, cuyo nombre está inscrito en la historia del espectáculo nacional, se convirtió en una de las figuras más queridas del cine mexicano gracias a su estilo único, su voz aterciopelada y su inconfundible sentido del humor. Su carrera despegó en los años cincuenta, cuando protagonizó cintas como La criada bien criada, La locura del rock and roll y La novia del mar, películas que consolidaron su imagen de comediante elegante y sensual.
En televisión, su legado es igualmente contundente. La serie La criada bien criada, donde interpretó a la inolvidable Inocencia, se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió generaciones. Su personaje, ingenuo pero astuto, marcó un antes y un después en la comedia mexicana y la posicionó como una de las actrices más populares del país.
Su faceta musical tampoco pasó desapercibida. Con una voz cálida y un estilo interpretativo muy personal, María Victoria grabó boleros y canciones románticas que se volvieron clásicos, como Soy feliz, Cuidadito y Amor de la calle. Su presencia en los escenarios nocturnos de la época la convirtió en una de las intérpretes más solicitadas del circuito artístico.
Con esta participación en las mañanitas a la vírgen, la actriz reafirma su lugar como una de las últimas grandes estrellas de la Época de Oro del cine mexicano, una figura cuya luz permanece intacta y cuya devoción guadalupana se ha convertido en una tradición tan entrañable como su propia carrera. En la imagen, Demetrio González, María Victoria Ledesma "Rosa de Castilla", José Alfredo Jiménez, Lucho Gatica, María Victoria y Pedro Vargas Película "Cada quién su música" año de 1959.