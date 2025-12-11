¿Quién es Maya Hernández, la madre del bebé que murió cuando se inyectaba los labios?

El caso de Maya Hernández ha vuelto a la palestra pública porque ha comenzado su juicio y los detalles son aterradores.
Amilio apenas tenía un año y su muerte ha dejado un enorme vacío en las familias de sus padres.
Maya Hernández, de 20 años, está acusada de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y crueldad infantil por la muerte de Amilio Gutiérrez.
Maya y Rosendo Gutiérrez tenían dos hijos; ambos están presos, solo que él lo está por otro delito y ella por la muerte de su hijo menor.
"Es difícil asimilar esto y creer que sea verdad. Solo puedo pensar en los buenos recuerdos que tengo con él, y recordar que era feliz, que era un bebé hermoso y que está con Dios, ¿sabes?", expresa Rosendo Gutiérrez, padre de Amillio desde prisión.
¿Qué pasó? Las autoridades aseguran que Maya Hernández dejó a Amilio y a su otro hijo de 2 años atados a sus asientos de coche durante dos horas en Bakersfield, California, el 29 de junio, según documentos judiciales.
En este turismo plateado quedaron los dos menores mientras Maya se realizaba el tratamiento estético.
La temperatura se elevó a 38 grados celcius ese día, y para cuando Hernández regresó alrededor de las 4:33 p.m., el automóvil probablemente alcanzó temperaturas internas de hasta 46 grados.
Durante el juicio de Maya se revelaron datos perturbadores.
Hernández salió del spa ese día, no para ver cómo estaban sus hijos, ella iba a su coche para conseguir su teléfono para pagar su procedimiento, dijeron las autoridades.
La madre de Rosendo, el padre de Amilio, dijo que Maya "era una buena madre, amorosa", por lo que no entiende lo que pasó ese fatídico día.
"Amen a sus hijos, nosotros los dimos a luz. Dios nos dio el don de poder tener hijos, y la edad no importa cuando se trata de tu hijo; la edad no tiene nada que ver. Así que amen a sus hijos, cuídenlos. No hay excusas para que estas cosas sucedan una y otra vez, y lo vemos en todo el mundo. No hay excusa para eso", dijo la tía de Amillio, Yadira Magaña.