Mortero deja sin mano a adulto mayor

San Pedro Sula, Honduras.

Un hombre de 70 años, originario del municipio de Guarita, en el departamento de Lempira, resultó con graves heridas tras la explosión de un mortero, informó el hospital Mario Catarino Rivas.

El adulto mayor ingresó a la sala de emergencias del centro asistencial la tarde del viernes 12 de diciembre, luego de que el artefacto pirotécnico le explotara en la mano, provocándole una amputación traumática y lesiones en el tórax.

De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió cuando el hombre se encontraba enseñando a varios niños a reventar morteros, momento en el que el explosivo detonó de forma accidental.

Personal médico informó que el paciente fue referido desde el hospital San Marcos de Ocotepeque y la explosión le amputó todos los dedos de la mano izquierda, por lo que requerirá cirugía.