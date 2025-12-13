Mortero deja sin mano a adulto mayor

Un hombre de 70 años, originario del municipio de Guarita, en el departamento de Lempira, resultó con graves heridas tras la explosión de un mortero, informó el hospital Mario Catarino Rivas.
El adulto mayor ingresó a la sala de emergencias del centro asistencial la tarde del viernes 12 de diciembre, luego de que el artefacto pirotécnico le explotara en la mano, provocándole una amputación traumática y lesiones en el tórax.
De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió cuando el hombre se encontraba enseñando a varios niños a reventar morteros, momento en el que el explosivo detonó de forma accidental.
Personal médico informó que el paciente fue referido desde el hospital San Marcos de Ocotepeque y la explosión le amputó todos los dedos de la mano izquierda, por lo que requerirá cirugía.
Con este caso, ya suman cuatro las personas atendidas por quemaduras por pólvora en el hospital Mario Catarino Rivas desde que inició la temporada navideña en noviembre.
De ese total, tres son menores de edad. Uno de ellos sufrió quemaduras en sus genitales, luego de que un artefacto conocido como “silbador” explotara dentro de la bolsa de su pantalón.
Cabe recordar que este lunes el hospital lanzó la campaña “Una chispa, una vida”, una iniciativa que busca crear conciencia en la población y prevenir más lesiones ocasionadas por la pólvora, especialmente en niños, durante las festividades de fin de año.
Según registros del hospital, durante la temporada navideña de 2024 se contabilizaron al menos 20 personas con quemaduras por pólvora, entre niños y adultos, procedentes de distintos municipios.
Los casos iban desde lesiones oculares hasta amputaciones traumáticas, secuelas que marcan de por vida a los pacientes y sus familias, generando además un impacto en la salud emocional.
Ante este panorama, autoridades y personal del hospital Mario Catarino Rivas reiteraron el llamado a la población hondureña a celebrar las fiestas con responsabilidad, evitar el uso de pirotecnia y proteger lo más valioso: la vida y la integridad de sus seres queridos.