Muere Abraham Quintanilla, el padre de Selena

Abraham Isaac Quintanilla, padre de la cantante Selena, falleció este sábado 13 de diciembre a los 86 años, informó su hijo A.B. Quintanilla a través de un posteo en Instagram.

"Con gran pesar tengo que informarles que mi papá falleció hoy", escribió el también artista en su perfil de Instagram junto a una foto de su padre.

Por el momento no se dieron a conocer las causas de la muerte del patriarca de la familia Quintanilla.

Quintanilla fue el padre de la famosa cantante de Tex-Mex Selena, quien fue asesinada a los 23 años el 31 de marzo de 1995 por su propia manager, Yolanda Saldívar, quien actualmente cumple condena por el crimen.

Comenzó su carrera musical como miembro del grupo vocal "Los Dinos" en 1956.

Tras descubrir el talento vocal de Selena, creó la banda Selena y Los Dinos, compuesta por Selena y sus dos hermanos mayores, para desarrollar su potencial artístico.

Bajo su dirección, el grupo alcanzó un gran éxito en la música tejana a finales de la década de 1980, lo que permitió a Selena iniciar una carrera en solitario y convertirse en una de las artistas de música latina más aclamadas de todos los tiempos.

Tras el asesinato de Selena en 1995, Quintanilla se convirtió en productor ejecutivo de una película biográfica sobre su vida, en la que fue interpretado por el actor Edward James Olmos.