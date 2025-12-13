Muere Abraham Quintanilla, el padre de Selena

Abraham Isaac Quintanilla, padre de la cantante Selena, falleció este sábado 13 de diciembre a los 86 años, informó su hijo A.B. Quintanilla a través de un posteo en Instagram.
"Con gran pesar tengo que informarles que mi papá falleció hoy", escribió el también artista en su perfil de Instagram junto a una foto de su padre.
Por el momento no se dieron a conocer las causas de la muerte del patriarca de la familia Quintanilla.
Quintanilla fue el padre de la famosa cantante de Tex-Mex Selena, quien fue asesinada a los 23 años el 31 de marzo de 1995 por su propia manager, Yolanda Saldívar, quien actualmente cumple condena por el crimen.
Comenzó su carrera musical como miembro del grupo vocal "Los Dinos" en 1956.
Tras descubrir el talento vocal de Selena, creó la banda Selena y Los Dinos, compuesta por Selena y sus dos hermanos mayores, para desarrollar su potencial artístico.
Bajo su dirección, el grupo alcanzó un gran éxito en la música tejana a finales de la década de 1980, lo que permitió a Selena iniciar una carrera en solitario y convertirse en una de las artistas de música latina más aclamadas de todos los tiempos.
Tras el asesinato de Selena en 1995, Quintanilla se convirtió en productor ejecutivo de una película biográfica sobre su vida, en la que fue interpretado por el actor Edward James Olmos.
¿Quién era Abraham Quintanilla, el padre de Selena?
Abraham Isaac Quintanilla Jr. nació en 1939 en Corpus Christi, Texas, en una familia de origen mexicano.
Durante su juventud trabajó en labores agrícolas junto a su familia, antes de abandonar la secundaria para dedicarse de lleno a la música. En su adolescencia se integró al grupo Los Dinos, en el que comenzó su trayectoria artística.
En 1959, la agrupación logró reconocimiento regional con sencillos como 'So hard to tell' y 'Give me one more chance'. Sin embargo, el grupo enfrentó discriminación racial que limitaron su proyección en la industria musical de la época.
Tras unirse a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Quintanilla conoció a Marcella Samora, con quien se casó y tuvo tres hijos: Abraham, Suzette y Selena. A su regreso a Texas, decidió retomar el nombre de su antigua agrupación para crear Selena y Los Dinos, al descubrir el talento de sus hijos.
En 1979 abrió el restaurante Papa Gayo’s, espacio en el que el grupo familiar se presentaba de forma regular.
Aunque el negocio cerró años después por la recesión económica, el proyecto musical continuó y en 1984 Selena y Los Dinos firmaron su primer contrato discográfico. El álbum debut fue producido por el propio Abraham Quintanilla.
Con el paso de los años Selena se convirtió en una estrella con luz propia hasta que Yolanda le quitó la vida en 1995.
Publicación de sus memorias
En 2021, Abraham Quintanilla publicó el libro 'A Father’s Dream: My Family’s Journey in Music', una obra autobiográfica en la que relató su experiencia en la industria musical y el camino recorrido junto a sus hijos, especialmente con Selena.
Con información de Telemundo y El Tiempo de Colombia