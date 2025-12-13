Mario Búcaro, director de Miss Universo, deja el cargo en medio de la polémica

Bangkok.

El director ejecutivo de Miss Universo, el guatemalteco Mario Búcaro, ha finalizado su trabajo en la compañía, en medio de las acusaciones y los procesos legales que enfrentan los propietarios de la organización, el mexicano Raúl Rocha y la tailandesa Anne Jakrajutatip.

En un comunicado, la organización Miss Universo (MUO, en inglés) anunció que Búcaro, excanciller de Guatemala, "ha concluido su mandato" -que duró mes y medio como director ejecutivo- y aseguró que la empresa atraviesa "un proceso de transición que se está llevando de manera ordenada y estructurada".

"Próximamente se anunciará formalmente la persona que asumirá el cargo (de director ejecutivo)", añade el escrito, firmado por Rocha, presidente y dueño del 50 % de las acciones de la compañía.

La organización agradeció a Búcaro por su trabajo, que consistió en fortalecer las relaciones internacionales de la empresa y en liderar desde el plano ejecutivo la edición 74 del concurso de belleza, celebrado en Tailandia el 21 de noviembre.

El pasado 29 de octubre, cuando el excanciller fue nombrado director -en sustitución de Anne, sobre quien pesa una orden de arresto en Tailandia-, la MUO expresó su confianza en que Búcaro guiaría el popular certamen de belleza "hacia una nueva era de crecimiento e influencia global".