Don René se enamoró de San Pedro Sula, pero la violencia acabó con su exitosa vida

Fotos en vida de Óscar René Flores Domínguez, el comerciante de 70 años que fue asesinado la tarde del viernes 12 de diciembre en un parqueo de la zona viva de San Pedro Sula.
La muerte violenta de don René, como le decían a este exitoso comerciante, ha dejado un enorme vacío entre sus familiares y amigos.
A sus 70 años, don René estaba lleno de energía y con muchos proyectos en su mente, pero la violencia acabó con su vida en lo que se supone fue un asalto.
¿Quién era don René? Era un comerciante de 70 años que nació en Santa Rita, Yoro, pero que tuvo varios negocios en San Pedro Sula.
Esta es una foto de este año de don René en la feria de Santa Rita. "No se puede olvidar donde uno nace estamos de feria en Santa Rita, Yoro, mi pueblo bello", escribió.
Era dueño de una finca de palma africana, la cual atendía él mismo pese a lo pesado que es ese trabajo.
"Siempre activos metiéndole, no queda otra", escribió en su último escrito en redes sociales en donde evidenciaba que era una persona incansable.
Uno de sus amigos contó que le gustaba la música del cantante español Julio Iglesias y que disfrutaba mucho estar con su familia.
"No era mi amigo, yo lo consideraba como un hermano, de esos pocos que ya no se dan en estos días", comentó Juan García.
"San Pedro Sula pierde a un gran hombre. Emprendedor, dedicado a su trabajo y a su familia toda la vida. Descanse en paz, don René. Fortaleza para su linda familia", comentó Ana Luisa Fajardo.
Sus parientes y amigos piden investigar el crimen de don René. Cerca del donde fue asesinado hay muchos comercios y por ende hay cámaras de seguridad. Su cuerpo quedó entre dos carros, uno de ellos era el suyo.
"No puede quedar impune, deben revisar las cámaras", piden en las redes sociales.
Los datos escuetos que manejan las autoridades es que don René fue asaltado luego de realizar un retiro en una agencia bancaria.
Las autoridades aún no han confirmado que en realidad se tratara de un asalto.