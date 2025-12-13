Querido comerciante era Óscar Flores, ultimado por asaltantes en SPS

Un querido comerciante era el hombre ultimado en el estacionamiento de un restaurante ayer en la "Zona Viva" de San Pedro Sula. La víctima, Óscar René Flores Domínguez, está siendo velado en esta ciudad.
El cuerpo de Óscar René Flores quedó en medio de dos carros en un parqueo de la zona viva. Se informó que Flores Domínguez fue ultimado en un intento de asalto en ese sitio. Autoridades manejan esa hipótesis, pero el informe no ha sido ampliado.
Testigos dijeron que a eso de las 3:30 pm de este viernes 12 de diciembre se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Flores Domínguez era propietario de un negocio en la ciudad dedicado al rubro automotriz.
La muerte de Flores Domínguez ha causado gran consternación entre sus parientes, amigos, empleados y exempleados, quienes han lamentado el hecho y han pedido justicia. A Óscar René lo han descrito como un hombre ejemplar, amable y luchador.
Algunos indicios recopilados describen que fue perseguido por sus victimarios hasta quedar en el estacionamiento del restaurante. Perdió la vida al instante.
Testimonios recogidos en el sitio detallan que los agresores huyeron en una camioneta negra tras cometer el ataque mortal. No se reportan detenciones relacionadas con el crimen del comerciante.
Este sábado, Óscar René Flores Domínguez está siendo velado en Funerales del Recuerdo. Óscar René Flores Domínguez tenía 70 años y era originario de El Negrito, Yoro.
"Qué Navidad más triste van a pasar sus familiares y amigos. Dios les dé fuerzas", lamentó un vecino. Sus empleados y exempleados lo describieron como un jefe ejemplar y lamentaron su deceso.