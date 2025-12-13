Taylor Swift rompe a llorar al recordar ataque a niñas en Reino Unido

Nueva York.

La estrella del pop Taylor Swift rompe a llorar en su nuevo documental 'The End of an Era' al recordar a las tres niñas asesinadas en 2024 en Southport (Reino Unido) durante una clase de baile con canciones de la artista.

"Hubo este ataque horrible cerca de Liverpool en una fiesta temática de Taylor Swift... Eran niñas pequeñas", relata la cantante, visiblemente emocionada, antes de subirse al escenario del estadio Wembley, en Londres, poco tiempo después del crimen.

Swift se ve obligada a hacer una pausa mientras rememora la tragedia, y entre lágrimas cuenta frente a la cámara que va a conocer a las familias de algunas de las víctimas antes de dar el concierto.

"Todo va a ir bien, porque cuando los vea no voy a estar así, voy a estar sonriente", asegura en el documental, enfocado en su exitosa gira 'The Eras Tour' y que estrenó sus dos primeros capítulos hoy en Disney+.

Tras reunirse con las familias -un encuentro que no se plasma en el documental- Swift, vestida con uno de los conjuntos que lució en el 'Eras Tour', vuelve a llorar antes de subir al escenario mientras su madre, Andrea, trata de consolarla.

La tragedia ocurrió el 29 de julio de 2024, cuando un joven de 17 años entró al estudio de danza Hart Space, en Southport, y empezó a acuchillar a un grupo de niñas que bailaban al ritmo de las canciones de Swift.

Las víctimas fueron Alice da Silva Aguiar, de 9 años, Elsie Dot Stancombe, de 7, y Bebe King, de 6.

El asesino, Axel Rudakubana, se declaró culpable del crimen y fue condenado en un tribunal de Liverpool a un tiempo mínimo de prisión de 52 años.