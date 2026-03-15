Casos de dengue continúan en alza en Honduras; ya se reportan 1,650 contagios

Tegucigalpa, Honduras

De ese total, hay 1,626 corresponden a dengue sin signos o con signos de alarma, mientras que 24 casos han sido clasificados como dengue grave, dio a conocer el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Hommer Mejía.

Honduras registra un aumento sostenido de casos de dengue durante las primeras semanas de 2026. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, hasta la semana epidemiológica número 9 del 23 de febrero al 1 de marzo el país acumula 1,650 contagios , lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Los datos muestran que entre las semanas epidemiológicas 8 y 9 se reportaron 133 y 124 casos respectivamente, lo que evidencia que la transmisión del virus continúa activa en varias regiones del país. Según el informe, las regiones sanitarias con mayor número de casos recientes son las del Distrito Central, Choluteca, Colón, Olancho y Santa Bárbara.

Las autoridades también confirmaron que 59 casos han sido confirmados por laboratorio mediante pruebas PCR, lo que representa una positividad del 13% entre las muestras analizadas.

A pesar del aumento de contagios, la Secretaría de Salud destacó que no se han certificado muertes por dengue en lo que va del año, aunque advierte que en el país circula el serotipo tres del virus, el cual está asociado con formas más graves de la enfermedad.

Los especialistas explicaron que el incremento de casos ocurre incluso en un periodo de sequía, debido al ciclo de vida del mosquito transmisor, el cual dura aproximadamente 45 días.

Durante ese periodo, un zancudo puede poner huevos entre tres y cuatro veces, con un promedio de 200 huevos por deposición, lo que puede generar hasta 800 nuevos mosquitos, detalló Mejía.

Las autoridades sanitarias recordaron que los huevos pueden desarrollarse en recipientes con agua limpia o sucia, como barriles, pilas, llantas, botellas y otros objetos que acumulen líquido en las viviendas.

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población para eliminar criaderos de zancudos, cubrir recipientes donde se almacena agua y limpiar cunetas y patios.