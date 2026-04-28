Pronostican clima seco y cálido en Honduras este miércoles 29 de abril de 2026

San Pedro Sula, Honduras

Para este miércoles 29 de abril de 2026 predominarán un clima con condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional, informó el pronosticador de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Will Ochoa.

“Es un placer saludarles y darles a conocer las condiciones atmosféricas que estarán imperando este miércoles 29 de abril. Predominan las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional”, detalló Ochoa.

El especialista explicó que por la tarde el ingreso de viento del este transportará humedad desde el mar Caribe, lo que provocará algunas precipitaciones débiles en ciertas zonas del país.

“Por la tarde, el viento del este ingresará humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, lo que estará produciendo lluvias y chubascos débiles, sobre todo en la región oriente, así como en sectores de la región norte y central”, indicó.