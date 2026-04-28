  1. Inicio
  2. · Honduras

Pronostican clima seco y cálido en Honduras este miércoles 29 de abril de 2026

Clima en Honduras para este miércoles 29 de abril de 2026

Cenaos informó que este miércoles 29 de abril predominará el clima seco y cálido en Honduras, con posibles chubascos débiles en la región oriente por la tarde

Pronostican clima seco y cálido en Honduras este miércoles 29 de abril de 2026

Vista del centro de San Pedro Sula.
San Pedro Sula, Honduras

Para este miércoles 29 de abril de 2026 predominarán un clima con condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional, informó el pronosticador de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Will Ochoa.

¿Por qué SPS se siente como un horno? El pavimento alcanza hasta 80 grados

“Es un placer saludarles y darles a conocer las condiciones atmosféricas que estarán imperando este miércoles 29 de abril. Predominan las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional”, detalló Ochoa.

El especialista explicó que por la tarde el ingreso de viento del este transportará humedad desde el mar Caribe, lo que provocará algunas precipitaciones débiles en ciertas zonas del país.

“Por la tarde, el viento del este ingresará humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional, lo que estará produciendo lluvias y chubascos débiles, sobre todo en la región oriente, así como en sectores de la región norte y central”, indicó.

Temperaturas de este 29 de abril de 2026.

Temperaturas de este 29 de abril de 2026.

Los oleajes

En cuanto al estado del mar, Cenaos informó que los oleajes se mantienen dentro de los parámetros normales tanto en la costa norte como en el golfo de Fonseca.

“Los oleajes se mantienen normales en la costa norte de 1 a 3 pies, y para el golfo de Fonseca de igual manera de 1 a 3 pies”, precisó Ochoa.

Las autoridades meteorológicas recomendaron a la población mantenerse atenta a los cambios en las condiciones del tiempo, especialmente en las zonas donde se presentarán mayores niveles de humedad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias