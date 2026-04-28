Nixon Cruz es castigado y sanción al Olimpia tras lo ocurrido en el clásico

La Comisión de Disciplina resolvió sancionar con dos partidos de suspensión a Nixon Cruz, volante del Real España, tras considerar su acción como “conducta violenta”, luego de la expulsión por propinar un manotazo en el rostro a Félix García, jugador del Olimpia.
Por su parte, Mauro Reyes, segundo asistente de Jeaustin Campos, fue castigado con un partido automático tras ver la tarjeta roja por acumulación de dos amonestaciones.
De esta manera, el futbolista del Real España, producto de su inexperiencia en este tipo de situaciones, se perderá el duelo ante Victoria correspondiente a la jornada 22, además del primer encuentro de la fase de triangulares.
En el apartado disciplinario también se impusieron sanciones económicas. Real España deberá pagar una multa de 10 mil lempiras debido al lanzamiento de pólvora por parte de su afición en el sector de sol centro del estadio.
Sanción al Olimpia y advertencia a directivos
Olimpia tampoco se salvó de las sanciones, ya que fue multado con 10 mil lempiras por el ingreso de su barra organizada al estadio Morazán, una medida que además conlleva la prohibición de ingreso por seis meses, al igual que la barra del Motagua.
El informe de la Comisión de Disciplina también hace referencia al comportamiento de algunos directivos del Real España, quienes habrían realizado gestos ofensivos y proferido insultos contra integrantes del cuerpo técnico del Olimpia.
El documento califica estos actos como “bochornosos” y una “falta de educación y deportividad”, señalando además que constituyen un mal ejemplo para jugadores, aficionados y la sociedad en general. Por ello, se advierte al Real España sobre la conducta inapropiada de sus directivos durante el partido ante Olimpia.