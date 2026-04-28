Nixon Cruz es castigado y sanción al Olimpia tras lo ocurrido en el clásico

San Pedro Sula, Honduras.

La Comisión de Disciplina resolvió sancionar con dos partidos de suspensión a Nixon Cruz, volante del Real España, tras considerar su acción como “conducta violenta”, luego de la expulsión por propinar un manotazo en el rostro a Félix García, jugador del Olimpia. Por su parte, Mauro Reyes, segundo asistente de Jeaustin Campos, fue castigado con un partido automático tras ver la tarjeta roja por acumulación de dos amonestaciones.

De esta manera, el futbolista del Real España, producto de su inexperiencia en este tipo de situaciones, se perderá el duelo ante Victoria correspondiente a la jornada 22, además del primer encuentro de la fase de triangulares. En el apartado disciplinario también se impusieron sanciones económicas. Real España deberá pagar una multa de 10 mil lempiras debido al lanzamiento de pólvora por parte de su afición en el sector de sol centro del estadio.

Sanción al Olimpia y advertencia a directivos