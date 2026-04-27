Solani revela el dineral que gastó en una noche y su nueva vida con Dios

Muchas veces la vida te ofrece segundas oportunidades y Edwin Solani Solano ha sabido aprovecharla tanto en el tema futbolístico como en lo personal. El Platense y un acercamiento con Dios le ha devuelto el brillo que necesitaba desde hace algunos años atrás.
“Al final todo es un aprendizaje y todo es una enseñanza. Quizás hubiese querido como que tener ese orden en la vida, quizás esa es una de las cosas que me pregunto, ¿por qué no lo hice antes? Pero igual pude tomar conciencia y poder mejorar mi vida personal”, expresó el número 30 de los escualos en un mano a mano con Diario LA PRENSA.
El ex Marathón y Olimpia recordó algunas de sus ‘picardías’ del pasado donde mintió para ausentarse un par de días de un entrenamiento, además reveló la cantidad de dinero que gastó en una noche con amigos.
Solani Solano no dejó por fuera la dinastía que se está forjando en el fútbol hondureño con sus hermanos y fue profundo al explicar por qué los futbolistas que llegan desde la zona norte al Olimpia no triunfan.
ENTREVISTA CON EDWIN SOLANO
Edwin, ¿cómo estás viviendo tu resurgir en el fútbol?
Eso es lo que lo que se buscaba desde un inicio. Volver a tener ese ritmo, volver a retomar la confianza y el estado de ánimo, que quizás por ahí no venía muy bien. Creo que todo está dando resultado.
¿Hay algo en tu vida que te arrepientes?
Al final todo es un aprendizaje y todo es una enseñanza. Quizás hubiese querido como que tener ese orden en la vida, quizás esa es una de las cosas que me pregunto, ¿por qué no lo hice antes? Pero igual pude tomar conciencia y poder mejorar mi vida personal.
Si ese orden del que hablas, lo hubieras tenido 5 años atrás ¿Crees que haya sido otra cosa de ti?
Totalmente, te lo digo con mucha seguridad y certeza que quizás te estuviera hasta jugando en el extranjero, pero como te digo, cuando quizás llevas una vida desordenada, por decirlo así, no tienes claro tu objetivo, es muy difícil trascender o poder dar ese salto porque no estás preparado.
¿Crees que tu pasado fue manchado por la indisciplina?
No puedo decir actos de indisciplina, así como comportarme mal y cosas así, quizás un poco mala actitud. La actitud creo que cuando uno pues recién comienza en esto y está yendo bien a veces uno como joven tiende crecerse un poco. Entonces ahí es donde uno no quiere respetar las jerarquías, los mandos, el rol de la disciplina, pero creo que en mi caso en vez de ser indisciplinado fue un poco mi mala actitud.
Edwin, ¿cuál fue ese episodio del que del que decís, "Upa, me pasé.
De tantas que me he mandado (risas), pero vamos a darle. Creo que fue una vez que no fui a entrenar 2 días. No fui a entrenar 2 días y me inventé una excusa ahí de que estaba pasando por un mal momento, que me estaban amenazando. Pero, obviamente que era mentira, tontera de uno, como te digo, jugador joven que cree que está en la élite y que es indispensable. Yo pensaba así.
¿Y qué estabas haciendo de verdad? Honestamente.
Estaba con mis amigos, creo que una fue porque me dormí y la otra fue que me quedé hasta tarde con mis amigos, pero no digamos de fiesta, de parranda, sino que creo que era jugando FIFA, cosas así, pero sí no, no llegué dos días seguidos a entrenar.
Te lo decía fuera de cámara. ¿Por qué ante la afición hondureña tienes esa imagen de bebedor, de fiestero?
Vos sabes que las noticias siempre se expanden por todo, más las noticias deportivas y todo eso. Entonces, como te digo, siempre de mi persona se ha hablado que soy una persona desordenada, que he sido bebedor y todo eso, pero dentro de lo que cabe siempre he tomado conciencia de ellos también de cuidar mi imagen. Creo que como jugador joven vuelvo y repito, valga la humildad, todos nos equivocamos, nos mandamos errores en su momento y bueno, la gente se queda con eso, con lo que escucha por lo que puedan vender también en noticias.
Ya pasaron muchos años desde el día que te separaron en Marathón, ¿qué pasó en verdad?
La verdad nunca pensé que iba a tener que hablar de ese tema, pero bueno, estamos aquí. Fíjate que esa etapa en Marathón era una de las etapas donde no tenía mucha regularidad porque el profe no me no me metía. Cuando él llegó teníamos una buena relación. La verdad ya el siguiente torneo pues como te digo me presentaba un día después a la pretemporada y Manolo era de los técnicos que era bien estricto, bien radical con sus decisiones y todo eso.
Esos detalles que creo que uno como jugador le tiene que tiene que ponerle mucho cuidado, mucha atención, ser responsable 100%. Entonces ahí pues donde se fue generando de lo que ya no me metían a nadar. ¿Entiende? Tenía roce con su cuerpo técnico, con asistente, a veces llegaba el entreno y no hablábamos mucho. La vez que él nos para con Elmer fue una vez que teníamos un almuerzo en Chedrani todos los jueves íbamos a almorzar con el club y yo me tenía que ir a hacer una resonancia en la rodilla y por eso no asistí al almuerzo.
Al día siguiente en el entreno nos dice: "Vos y vos te vas, van para la reserva, no están más acá." Así radicalmente. Ya el último mes ya no entrenaba ni con la reserva, ya era entrenamiento propio por mi cuenta. porque siempre iba a la Selección.
Teniendo problemas en el equipo y todo eso, siempre me convocaban a la Selección, entonces me tenían que preparar por aparte. Y realmente creo que eso fue lo que lo que la gota que derramó el vaso.
¿Existe el alcohol y la y las drogas dentro del fútbol hondureño?
Se maneja mucho eso que dicen que hay muchos jugadores que usan sustancias prohibidas. El alcohol, obviamente, no hay que normalizarlo tampoco porque no es bueno para nuestros cuerpos, pero ahora es lo es normal que una persona beba, no debería ser normal, ¿entiendes?, pero sí hay muchas personas que toman y se dan ese tipo de caso, la verdad.
¿Cuándo tocaste fondo?
Creo que futbolísticamente fue mi último año en Tegucigalpa creo que lo hablábamos la vez pasada. No era tomado en cuenta un cipote de reservas estaba encima mío, había rotaciones y ni siquiera aparecía. Realmente donde sí sentía que no aguantaba, fue dos entrenamientos previo a los partidos de final donde me sacaron afuera, o sea, estaba entrenando con los cipotes de reserva y creo que ha sido el momento más más más duro.
¿Dónde te refugiabas en los momentos complicados?
Fíjate de que hablaba mucho con mi con mi mamá más que todo. No puedo decir que era depresión, pero sí me sentía muy triste, o sea, salir del entreno, salir de un partido, no había solución de nada.
¿Estabas asqueado del fútbol tal vez?
No porque sé que son situaciones que pasan a nivel mundial, no solo a mí me ha pasado eso. Me quedo con el ejemplo del del jugador este del París, Dembélé. En su etapa en el Barcelona, que esto, que lo otro, que mal fichaje, que no sirve y me imagino que también cambió el chip para convertirse en Balón de Oro.
¿En Olimpia hay problemas de egos?
Nunca lo detecté porque siempre fui un muchacho bien apartado. Soy muy callado y era que yo me llevaba bien con mis compañeros, con todos, saludo normal, trabajamos y todo eso. Así como de ego nunca lo detecté.
Hay un fenómeno interesante. ¿Por qué los jugadores que llegan desde la zona norte a Olimpia o Motagua no dan bola?
Un jugador del Olimpia, de la casa del Olimpia, no lo vas a banquear. Eso es mentira. Por eso yo respeto mucho a un técnico que se llama Pedro Troglio porque me acuerdo de que ya tenía como un año en el equipo y obviamente de que me enojaba porque no me no me daban mucho tiempo para jugar y quizás venía de hacer un gol en el partido anterior y todo eso. Quise hablar con él y fue muy claro me dijo que estaba en un equipo grande que por ende estaba con colegas que habían ganado mucho en el en el club y que no iba a poder banquear a uno de ellos, porque solo si anduviera modo Messi, me acuerdo como que fuera ayer que me dijo eso de que solo si anduviera modo Messi o si vendían a uno de los jugadores que estaban en esa posición.
¿Cuál ha sido ese entrenador que ha marcado tu carrera para bien?
El primero se llama Raúl Cáceres y el segundo se llama Héctor Vargas. Ellos dos creo que han sido pilares en mi carrera. Más el profe Raúl porque aparte de ser amigo de él, soy como un hijo para él, la verdad, para su familia, soy un miembro de su familia.
¿Hay alguna promesa que no has cumplido hasta el momento?
Sí, pero esa promesa se la debo a Dios. Es muy personal
¿Te puede llegar a enfermar el dinero y la fama?
Sí, totalmente. Porque sabemos de muchos jugadores que pasaron de llegar a tenerlo todo, ya sea fama, una buena estabilidad económica, tener todo lo que querrás y eso puede marear un poco si no tienes gente que te aconseje que te pueda frenar más que todo que te puedas perder.
¿Fuiste mujeriego?
No tanto de ser mujeriego, pero sí, como te digo, cuando uno anda en la vida loca se le pegan muchas cosas, pues uno hace de todo.
¿Cuatro o cinco mujeres?
Menos, menos. Una, dos, pero eso pasa (Risa).
¿Qué encontraste en Dios?
Creo que si hay una cosa que no tiene precio es tener paz. De nada te sirve tener carro, dinero, fama, mujeres acá si no tienes esa paz. No te sirve de nada todo lo que tienes porque al final no estás disfrutando, hoy se manejan muchas situaciones, como te digo, cuando uno va a la iglesia, la gente piensa, de que uno es un santo.
Te empiezan a señalar más de la cuenta, pero uno va a la iglesia porque uno sabe que necesita de Dios. Que el mundo está necesitado. Es una de las cosas que me he propuesto en este tiempo mejorar como humano, como persona, en lo espiritual porque una parte muy fundamentada en nosotros los humanos de estar bien espiritualmente.
¿Cómo estás hoy en lo religioso?
Tengo ya unos días de no asistir a la iglesia por los temas de los partidos y todo eso, pero tampoco es como que voy todos los días a la iglesia obviamente. Creo que esto se trata más de tener una relación más directa con Dios que de estar yendo.
¿La Biblia la lees?
Eh, sí.
¿Tienes una Biblia en tu casa?
Tengo varias. Me gusta bastante la lectura. Me gusta leerla bastante, era como que una de las metas que nos pusimos ahí con el líder de la iglesia estudiamos un capítulo diario.
Recuerdas, ¿cuánto gastaste en una noche de locura?
Fíjate que no sé, quizás 20, 25.
¿25 mil lempiras?
Sí, en una noche, pero como te digo, nunca fui de estar en discotecas. Si yo era más en mi casa, cosas así. Nunca fui de muchos amigos, la verdad no te puedo decir, amigos acá, amigos acá porque no, no, no tenía mucho, quizás un amigo, quizás un amigo, entonces nos reuníamos ahí en mi casa así, pero estar mucho ir a la discoteca así a tomar y cosas así, no, no, no fui, no te voy a decir que nunca fui a una discoteca, pero no era mucho de andar en mi discoteca.
Fuera del fútbol tienes negocios, emprendimientos, ¿te gusta eso?
Hay pequeñas cosas que gracias a Dios estamos ahí, por ese camino, porque no todo el tiempo vamos a ser futbolistas, no todo el tiempo uno va a tener pues ese ingreso, entonces también nos montamos en eso por para tener ingresos de otro lado, no solamente de fútbol.
Si no hubiera sido futbolista, ¿qué crees que hubiera sido?
No sé, me gustaba bastante la carpintería, la verdad, incluso estuve estudiando antes de entrar a las reservas del Vida, estaba estudiando eso, estaba en un curso de carpintería como de 2 años, pero no lo terminé por el fútbol.
¿Te molesta cuando hubo un tiempo que te agarraron de chiste en las redes sociales?
Fíjate que ya para mí no es que era algo normal, pero evitaba ver eso, ese tipo de cosas. La gente hacía burla con mi nombre o con mi imagen más que todo, que saquen a este, que mira a este, que incluso me acuerdo de un campeonato que se ganó, no sé si el año pasado de que me toman una foto y salen como el compañero que se gana los puntos sin hacer nada.
Ha surgido una dinastía Solano, ¿cómo lo están viviendo?
Sí, ahora está Marcos ahí en Génesis. Gracias a Dios, pues somos tres hermanos futbolistas. Me hubiese gustado que fuera pasado lo de los Palacios, los tres hermanos en un solo equipo. Dios quiera que en su futuro se pueda dar, pero bueno, ahí vamos creciendo, vamos avanzando en esa parte y muy feliz por mi hermano, porque yo sé que le ha costado mucho lo de jugar en primera de visión, la verdad que la ha buscado. Ha sido un muchacho bien perseverante.
Y Julián Martínez con su lesión, ¿la ha sufrido?
No, está muy bien, somos muy bien muy buenos amigos los tres y sé que si quizás estuviese pasando una situación triste o difícil a raíz de eso creo que yo lo supiera, pero no, la verdad que él está tranquilo, nada más recuperar. Dice que quiere recuperar lo más pronto posible, apenado por lo de la Selección también y todo Sí. eso, pero Ya después de ahí está tranquilo.
¿Cuál es el título que más ha disfrutado en tu carrera?
El primero aquí con Marathón y el campeonato invicto con el Olimpia.